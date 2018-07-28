Участники дорожно-транспортного происшествия и их спутники подрались на улице в Сочи. Присутствовавший при поединке сотрудник полиции не сумел оперативно пресечь конфликт и разнять разгоряченных водителей.

Небольшая авария, произошедшая во второй половине дня в минувшую пятницу, 27 июля, спровоцировала драку на улице Ленина в Адлерском районе Сочи.Участники дорожного конфликта не сошлись во мнениях относительно степени виновности сторон, и "дискуссия" переросла в кулачный поединок, часть которого попала в объектив камеры мобильного телефона очевидца.Водители и их спутники пытались одержать верх над оппонентами, используя все доступные им приемы, в том числе – нанося удары головой одного из участников противостояния по лобовому стеклу легковушки.При этом, в центре событий находился сотрудник полиции, тщетно пытавшийся разнять дерущихся.Чем закончилась драка и прибыло ли подкрепление, на вызове которого настаивал один из свидетелей – неизвестно.