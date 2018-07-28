В Центре социального обеспечения руководители ОМВД России по району Отрадное провели беседу с пожилыми жителями о том, как уберечься от мошенников...

Начальник ОМВД России по району Отрадное подполковник полиции Роман Кобзев, его заместитель майор полиции Иван Журавлев и начальник Отделения участковых уполномоченных полиции капитан полиции Сергей Андреянов провели беседу с пожилыми жителями района о том, как уберечься от мошенников.В Центре социального обеспечения руководители отдела полиции встретились с пенсионерами.Роман Кобзев рассказал пенсионерам о том, что мошенники звонят на городские и сотовые телефоны под видом родственников, попавших в беду, работников различных социальных служб, продавцов медицинских препаратов или под предлогом замены счетчиков воды. Также пожилым людям рассказали, как злоумышленники входят в доверие и требуют перевести денежные средства.Кроме этого Иван Журавлев попросил в таких ситуациях незамедлительно обращаться в дежурную часть ОМВД, в участковые пункты полиции или по телефону «112».Затем пожилые люди задали интересующие их вопросы и получили от сотрудников полиции памятки, посвященные мерам безопасности.В завершение мероприятия желающие побеседовали с начальником участковых уполномоченных Сергеем Андреяновым по волнующим их вопросам.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29