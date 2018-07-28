Жена госпитализированного на днях народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон отказывается комментировать слухи о состоянии здоровья артиста. По ее словам, она не знает, откуда люди это берут.

Жена госпитализированного на днях народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона Нелли Кобзон отказывается комментировать слухи о состоянии здоровья артиста. По ее словам, она не знает, "откуда люди это берут".Никаких заявлений по поводу здоровья мужа Нелли Кобзон, по ее словам, не делает и никогда не делала: здоровье человека — "личное дело его самого, семьи и самых близких друзей". Людям, волнующимся за народного артиста и передающим ему пожелания выздоровления, она благодарна и просит "продолжать желать Иосифу Давыдовичу добра, хорошей энергии, здоровья".В больнице певца накануне навестила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, рассказала Нелли Кобзон в интервью радио "КП". Иосиф Кобзон, по словам супруги, улыбался и был очень доволен. Он также постоянно получает добрые слова и пожелания выздоровления от космонавта Алексея Леонова.Ранее источник в Госдуме сообщил РИА Новости, что Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня некоторые СМИ сообщали, что состояние Кобзона прошедшей ночью резко ухудшилось и он впал в кому. Сестра народного артиста Гелена опровергла эти предположения, подчеркнув, что Иосиф Кобзон находится на плановом лечении и имеет право "на личное пространство".