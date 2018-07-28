Наталью Королеву и ее мужа Тарзана шокировала история мальчика из детского дома. Знаменитости собирают деньги на лечение ребенку с неподвижными конечностями.

Наталью Королеву и ее мужа Тарзана шокировала история мальчика из детского дома. Знаменитости собирают деньги на лечение ребенку с неподвижными конечностями.Миша – четырехлетний мальчик, которому взялась помочь певица, – почти всю жизнь провел в приюте. У ребенка тяжелое заболевание – артрогрипоз. Он не может двигать руками и ногами. Малыш перенес уже несколько операций, но результатов они не дали.Недавно над Мишей оформила опеку семья москвичей. Супруги стали активно заниматься восстановлением здоровья мальчика, так о беде Миши узнала Наташа Королева.Певица перечислила новым родителям малыша деньги и рассказала его историю своим знакомым. "Мы с мужем уже помогаем Мише. Сами перечислили средства и приятелей подключили", – пояснила Королева, добавив, что ее друзья также предложили свою помощь малышу.Приемная мать мальчика подтвердила "СтарХиту", что звезда отечественной эстрады связался с их семьей. Рассказала женщина и о лечении Миши. По ее словам, американские врачи дают хорошие прогнозы, тогда как другие медики даже браться за мальчика не стали. "Ножки, к сожалению, полностью восстановить уже не получится, но сын хотя бы сможет находиться в вертикальном положении", – поделилась она.Мать Миши отметила, что ребенок сильно пострадал от неправильного лечения. Из-за недобросовестности врачей ее сын уже никогда не сможет ходить. "Изначально определили неверную тактику лечения: поставили скобы в бедра, из-за этого мышцы в ногах атрофировались, и в результате он лишился шансов ходить", – рассказала женщина.Общая стоимость операции в США – 130 тысяч долларов. Благодаря пожертвованиям Наташи Королевой и других неравнодушных людей удалось собрать уже 1,3 миллиона рублей. "Мы на связи с Наташей и ее офисом, она интересуется, как Мишенька себя чувствует. Очень благодарны ей за участие", – заявила мать малыша.