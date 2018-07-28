Депутат от немецкой Партии зеленых, эксперт по внешней политике Омид Нурипур требует от властей ФРГ раскрыть подробности тайной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Письменный запрос на этот счет парламентарий отправил правящей коалиции страны.

Депутат от немецкой Партии зеленых, эксперт по внешней политике Омид Нурипур требует от властей ФРГ раскрыть подробности тайной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с начальником Генштаба России Валерием Герасимовым. Письменный запрос на этот счет парламентарий отправил правящей коалиции страны, пишет Süddeutsche Zeitung.По информации издания, которое ссылается на близкий к германскому правительству источник, Герасимов и Меркель обсуждали конфликт на востоке Украины, выполнение минских соглашений, а также возможность размещения там миссии ООН. Одним из предметов переговоров могло стать создание буферной зоны на Голанских высотах. Кроме того, речь заходила о создании в Сирии условий, необходимых для возвращения беженцев.О встрече канцлера и министра иностранных дел Германии с начальником российского Генштаба и главой МИД РФ Сергеем Лавровым было объявлено после того, как она состоялась.В этой связи немецкий депутат интересуется, как Берлин позволил въезд в страну российскому генералу, находящемуся в санкционных списках. Нурипур также хочет понять, какую выгоду удалось извлечь из переговоров с Герасимовым, отмечает Süddeutsche Zeitung.