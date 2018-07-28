Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с госсекретарем этой страны Майком Помпео поблагодарил его за принятие декларации о непризнании Крыма частью России. Как написал Чалый на своей странице в Facebook, он сделал это по поручению президента Украины Петра Порошенко.

Посол Украины в США Валерий Чалый в ходе встречи с госсекретарем этой страны Майком Помпео поблагодарил его за принятие декларации о непризнании Крыма частью России. Как написал Чалый на своей странице в Facebook, он сделал это по поручению президента Украины Петра Порошенко.Украинский дипломат также предположил, что в будущем данный документ будет упоминаться как "Декларация Помпео".Ранее госдепартамент США опубликовал "Крымскую декларацию", в которой госсекретарь Майк Помпео вновь заявил, что Вашингтон не признает Крым частью России и не отменит санкции, введенные в этой связи. Целью декларации является формальная кодификация политики США в отношении Крыма, отмечает РИА Новости.