17-летний молодой человек проводил работы в траншее и его засыпало землёй

17-летний молодой человек проводил работы в траншее и его засыпало землёйСледователи начали расследование гибели 17-летнего жителя города Кинешма. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека).Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области, 25 июля подросток работал на строительстве дома на улице Аристарха Макарова в Кинешме. Когда мальчик проводил работы в траншее, произошло обрушение грунта.Подростка с множественными разрывами внутренних органов, груди и живота увезли в больницу, но спасти жизнь мальчику не смогли.Следователи выяснили, что стены траншеи никак не укреплялись, а подростка допустили к работам без инструктажа по технике безопасности.