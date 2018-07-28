Одну из них обвиняют также вы вымогательстве у пенсионеров

Одну из них обвиняют также вы вымогательстве у пенсионеровДве жительницы костромской области сядут на скамью подсудимых за мошенничество. Одну из них обвиняют также в вымогательстве.Следователи Мантуровского отдела полиции окончили расследование уголовного дела о вымогательстве и крупном обмане страховой компании.Как рассказали в пресс-службе областной полиции, две женщины вступили в преступный сговор для получения страховой выплаты. Одна из них на деньги второй приобрела полуразрушенный дом в Мантуровском районе за 30 тысяч рублей и застраховала его. Спустя три месяца дом сгорел. Установить факт поджога специалистам не удалось. Так что хозяйка дома получила 600 тысяч рублей в качестве страховой выплаты.Но делиться с соучастницей женщина не захотела. Тогда обиженная жительница, которая дала деньги на покупку дома, пришла к пожилым родителям своей знакомой и под угрозой расправы потребовала у них четверть миллиона. Испуганные пенсионеры отдали злоумышленнице 100 тысяч рублей из собственных сбережений. О случившемся они рассказали дочери. Женщина обратилась в полицию.В результате к уголовной ответственности за мошенничество в сфере страхования привлечены обе подруги. Кроме того, «идейной вдохновительнице» аферы предъявлено обвинение в вымогательстве.Расследование уголовных дел завершилось. Материалы направлены в суд.