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<a href="http://33live.ru/novosti/28-07-2018-zhenshhina-postradala-ot-padeniya-derevev-v-moskve.html" target="_blank">Женщина пострадала от падения деревьев в Москве</a> - Один человек пострадал при падении деревьев от сильного ветра в Москве.