После разрыва с супругой Алианой молодец отец вернулся на телепроект. Он решил начать жизнь заново и исключил возможность воссоединения с бывшей женой.
После разрыва с супругой Алианой молодец отец вернулся на телепроект. Он решил начать жизнь заново и исключил возможность воссоединения с бывшей женой.
Ветеран
телестройки Александр Гобозов по возвращению на проект закрутил роман с Ольгой Жариковой,
тем самым дав понять, что исключает возвращения в прошлое. А именно – к жене.
По его
словам, он намерен и дальше оставаться в шоу, а впоследствии стать редактором
проекта. " Я прекрасно знаю специфику шоу изнутри. У меня много креативных
идей, которые, к сожалению, редакторы блокируют", – заявил он. Гобозов исключил
вариант, при котором он снова сойдется с экс-супругой Алианой.
При этом он подчеркнул,
что уделяет большое внимание сыну и старается быть для него примером. По его
словам, ему пришлось все создавать заново.
"У меня все
рассыпалось, когда рассыпалась моя семья, когда мы разошлись с Алианой. А планы
были грандиозные. Я все оставил Алиане: переписал бизнес, квартиру, машину. Начал
все с самого нуля: развиваю свое дело, родителей в Подмосковье перевез", –
рассказал Гобозов. Но добавил, что готов создать новую семью, если будет любимая
девушка. "Я хочу еще детей", – сказал он в интервью Woman’s Day.