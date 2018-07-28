После разрыва с супругой Алианой молодец отец вернулся на телепроект. Он решил начать жизнь заново и исключил возможность воссоединения с бывшей женой.

После разрыва с супругой Алианой молодец отец вернулся на телепроект. Он решил начать жизнь заново и исключил возможность воссоединения с бывшей женой.Ветерантелестройки Александр Гобозов по возвращению на проект закрутил роман с Ольгой Жариковой,тем самым дав понять, что исключает возвращения в прошлое. А именно – к жене.По егословам, он намерен и дальше оставаться в шоу, а впоследствии стать редакторомпроекта. " Я прекрасно знаю специфику шоу изнутри. У меня много креативныхидей, которые, к сожалению, редакторы блокируют", – заявил он. Гобозов исключилвариант, при котором он снова сойдется с экс-супругой Алианой.При этом он подчеркнул,что уделяет большое внимание сыну и старается быть для него примером. По егословам, ему пришлось все создавать заново."У меня всерассыпалось, когда рассыпалась моя семья, когда мы разошлись с Алианой. А планыбыли грандиозные. Я все оставил Алиане: переписал бизнес, квартиру, машину. Началвсе с самого нуля: развиваю свое дело, родителей в Подмосковье перевез", –рассказал Гобозов. Но добавил, что готов создать новую семью, если будет любимаядевушка. "Я хочу еще детей", – сказал он в интервью Woman’s Day.