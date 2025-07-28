Во Владимирской области, на территории технопарка «Столетов», прошла презентация тракторов «АГРОАПОЛЛО».

Во Владимирской области, на территории технопарка «Столетов», прошла презентация тракторов «АГРОАПОЛЛО», произведенных компанией «Владимирский Трактор». Это событие знаменует собой возрождение тракторной отрасли региона.Губернатор Александр Авдеев еще в начале года объявил о возрождении бренда, и уже на Дне поля-2025 была представлена первая модель.На данный момент линейка включает десять моделей мощностью от 70 до 260 л.с. Благодаря специальному инвестиционному контракту, тракторы получили статус «Сделано в России».Директор «Владимирского Трактора» Борис Голев подчеркнул, что тракторы предназначены для сельского и коммунального хозяйства. Сейчас используются российские и китайские комплектующие, но к 2033 году планируется локализация производства до 81%.Замминистра экономического развития Александр Волков отметил, что инвестиции в проект составляют 4,5 млрд рублей. Важной задачей является реинжиниринг и запуск производства коробок передач, что станет важным шагом для отечественного машиностроения.В ближайшее время тракторы пройдут сертификацию.Тракторы отвечают современным требованиям, включая эргономику и комфорт, оснащены просторными кабинами с отоплением, кондиционером и регулируемым сиденьем.Технопарк «Столетов» развивается на базе бывших мощностей ВПО «Точмаш» для повышения инвестиционной привлекательности региона. За последние полтора года на площадку зашли 137 компаний, в основном промышленные. В 2026 году запланирована реконструкция электросетей, что увеличит мощности на 5 МВт. Проект модернизации площадки направлен на рассмотрение в федеральную комиссию.