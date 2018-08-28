Владимирский филиал «Ростелекома» представил пакет услуг «Уютный Интернет + ТВ». Предложение позволяет получить качественные услуги связи по выгодной цене: доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и «Интерактивное ТВ» всего за 350 рублей в месяц. «Уютный» тарифный план может удовлетворить требования всей семьи.

Владимирский филиал Ростелекома представил пакет услуг Уютный Интернет + ТВ. Предложение позволяет получить качественные услуги связи по выгодной цене: доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и Интерактивное ТВ всего за 350 рублей в месяц. Уютный тарифный план может удовлетворить требования всей семьи. Высокоскоростной интернет позволит быстро находить информацию, играть и общаться в соцсетях, а Интерактивное ТВ – смотреть телевизор с цифровым комфортом. Подключив пакет услуг, абоненты в течение полугода бесплатно пользуются функцией Управление просмотром. Она позволяет ставить фильм или телепередачу на паузу, перематывать, записывать и архивировать контент.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: "Филиал Ростелекома во Владимирской и Ивановской областях – один из лидеров ЦФО по абонентской базе ШПД и интерактивного телевидения. Мы прилагаем все усилия, чтобы каждый абонент получал услуги высокого качества. В частности, создаём в регионе единую сеть передачи данных FTTb – оптика до дома. Компания заботится и о доступности услуг для населения, постоянно разрабатывая новые предложения и акции. Например, новый пакет Уютный Интернет + ТВ – это быстрый интернет и современное ТВ по весьма уютной цене".Пакет услуг Уютный Интернет + ТВ действует только на территории Владимирской области. Предложение доступно для подключения абонентам-физическим лицам до 31 октября 2018 года.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России. Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг доступа в интернет превышает 13,0 млн, а платного ТВ – более 10,0 млн, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер в разработке и внедрении инновационных решений для: электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Выручка Группы компаний за первые 6 мес. 2018 г. составила 153,6 млрд руб., OIBDA составила 30,5% от выручки и достигла 46,9 млрд руб., что принесло компании чистую прибыль более 7,0 млрд руб. Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.