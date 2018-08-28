Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии (КСЛ)
интегрированы в общую систему Московского метрополитена. Техническое
подключение прошло в установленные сроки и без каких-либо проблем, сообщил
глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии (КСЛ)
интегрированы в общую систему Московского метрополитена. Техническое
подключение прошло в установленные сроки и без каких-либо проблем, сообщил
глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
"К настоящему времени полностью завершены работы по
техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка
Калининско-Солнцевской линии метро", – отметил он. Хуснуллин подчеркнул,
что движение поездов от станции "Шелепиха" до "Раменок",
которое прерывалось на период подключения, в настоящий момент полностью
восстановлено.
По словам руководителя стройкомплекса Москвы, особое
внимание по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется вопросам
безопасности. "Мы проверили все системы нового участка, они работают без
сбоев", – сказал Хуснуллин.
Он подчеркнул, что все семь станций готовы к
вводу, идет процесс оформления документов. В скором времени будет запущено пассажирское движение.
На новом участке КСЛ длиной 14 километров расположены семь
станций – "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское
шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Последняя располагается уже на
территории Новой Москвы. Таким образом, Калининско-Солнцевская линия – вторая в
столичной подземке, которая пришла на присоединенные территории.
В конце июня состоялся технический пуск отрезка желтой
ветки, по ней поехали пробные поезда. Как отметил Сергей Собянин, открытие
участка КСЛ улучшит транспортную ситуацию для 600 тысяч москвичей – жителей
районов Солнцево, Новопеределкино, Очаково-Матвеевское и других. Примечательно также, что
одновременный ввод сразу семи станций подземки произойдет
впервые с 1930-х
годов прошлого века.
На этом развитие Калининско-Солнцевской линии не закончится.
В будущем ветка дойдет до аэропорта "Внуково". Проект планировки
территории для продления желтой линии столичной подземки до воздушной гавани
Москвы планируется утвердить в следующем году.