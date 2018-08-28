Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии (КСЛ) интегрированы в общую систему Московского метрополитена. Техническое подключение прошло в установленные сроки и без каких-либо проблем, сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Семь новых станций Калининско-Солнцевской линии (КСЛ)интегрированы в общую систему Московского метрополитена. Техническоеподключение прошло в установленные сроки и без каких-либо проблем, сообщилглава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин."К настоящему времени полностью завершены работы потехническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участкаКалининско-Солнцевской линии метро", – отметил он. Хуснуллин подчеркнул,что движение поездов от станции "Шелепиха" до "Раменок",которое прерывалось на период подключения, в настоящий момент полностьювосстановлено.По словам руководителя стройкомплекса Москвы, особоевнимание по поручению мэра столицы Сергея Собянина уделяется вопросамбезопасности. "Мы проверили все системы нового участка, они работают безсбоев", – сказал Хуснуллин.Он подчеркнул, что все семь станций готовы квводу, идет процесс оформления документов. В скором времени будет запущено пассажирское движение.На новом участке КСЛ длиной 14 километров расположены семьстанций – "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Последняя располагается уже натерритории Новой Москвы. Таким образом, Калининско-Солнцевская линия – вторая встоличной подземке, которая пришла на присоединенные территории.В конце июня состоялся технический пуск отрезка желтойветки, по ней поехали пробные поезда. Как отметил Сергей Собянин, открытиеучастка КСЛ улучшит транспортную ситуацию для 600 тысяч москвичей – жителейрайонов Солнцево, Новопеределкино, Очаково-Матвеевское и других. Примечательно также, чтоодновременный ввод сразу семи станций подземки произойдетвпервые с 1930-хгодов прошлого века.На этом развитие Калининско-Солнцевской линии не закончится.В будущем ветка дойдет до аэропорта "Внуково". Проект планировкитерритории для продления желтой линии столичной подземки до воздушной гаваниМосквы планируется утвердить в следующем году.