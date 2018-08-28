2 года без зарплаты. Следком области возбудил уголовное дело о полной невыплате заработной платы одному из работников предприятия Судогогодского района.

2 года без зарплаты. Следком области возбудил уголовное дело о полной невыплате заработной платы одному из работников предприятия Судогогодского района. По данным следователей, в ноябре 2016 года мужчина расторг трудовые отношения со своим работодателем ООО Главинструмент. Но до сих пор не получил положенные при увольнении выплаты. А это около 66 тысяч рублей. Устав ждать зарплату, мужчина обратился в органы. И теперь руководство предприятия готово добровольно возместить гражданину причинённый материальный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.