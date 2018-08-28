Мужчина заразился энцефалитом

Мужчина заразился энцефалитомВ Шарьинской окружной больнице 30-летний костромич умер от укуса клеща, сообщает издание «Народная газета».Мужчина заразился энцефалитом. Он обнаружил клеща на теле после похода в лес. Мужчина сам вытащил «кровопийцу» и не пошел к врачу. Через четыре дня местный житель почувствовал сильное недомогание и наконец-то обратился за помощью.К сожалению, мужчину не удалось спасти. Сейчас в стационаре находится еще одна пациентка с диагнозом энцефалит. Она тоже не сразу обратилась к медикам. 34-летнюю женщину перевели из реанимации в неврологическое отделение.