Владелица сети фитнес-клубов похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Бизнесвумен выложила снимок на своей странице в Instagram.

Владелица сетифитнес-клубов похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Бизнесвумен выложиласнимок на своей странице в Instagram.Ольга Слуцкер на фото позирует на яхте визумрудном слитном купальнике, который выгодно подчеркивает ее точеную загорелуюфигуру. Очевидно, что женщина тщательно следит за своими формами."Отпускбыл замечательный, вкусный, интересный, в меру спортивный, нежный, солнечный, аиногда даже горячий", – подписала кадр Слуцкер. Отметим, что Ольга не уступает в красоте многим молодым звездамотечественного шоу-бизнеса. Соцсети ряда знаменитостей пестрят знойными снимкамис отдыха, но далеко не все выглядят столь привлекательно.Подписчики бизнесвумен пришли в восторг от еефигуры и моложавости. "Какая девушка!", "Какая красивая!", "Оля, Вы большая молодец. Фигура – отпад", "Шикарно!","Богиня!" – прокомментировали фото пользователи соцсети.Многие отметили: сразу видно, что позирует спортивный и уверенный всебе человек. Хотя удивляться нечему, если учесть, что Ольга зарабатывает огромныесуммы на индустрии красоты и здорового образа жизни.Отметим, что Слуцкер – владелица популярной сети фитнесс-клубов. Зимой 2007 года она заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.