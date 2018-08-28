Владелица сети
фитнес-клубов похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Бизнесвумен выложила
снимок на своей странице в Instagram.
Владелица сети
фитнес-клубов похвасталась роскошной фигурой в купальнике. Бизнесвумен выложила
снимок на своей странице в Instagram.
Ольга Слуцкер на фото позирует на яхте в
изумрудном слитном купальнике, который выгодно подчеркивает ее точеную загорелую
фигуру. Очевидно, что женщина тщательно следит за своими формами.
"Отпуск
был замечательный, вкусный, интересный, в меру спортивный, нежный, солнечный, а
иногда даже горячий", – подписала кадр Слуцкер. Отметим, что Ольга не уступает в красоте многим молодым звездам
отечественного шоу-бизнеса. Соцсети ряда знаменитостей пестрят знойными снимками
с отдыха, но далеко не все выглядят столь привлекательно.
Подписчики бизнесвумен пришли в восторг от ее
фигуры и моложавости. "Какая девушка!", "Какая красивая!", "Оля, Вы большая молодец. Фигура – отпад", "Шикарно!",
"Богиня!" – прокомментировали фото пользователи соцсети.
Многие отметили: сразу видно, что позирует спортивный и уверенный в
себе человек. Хотя удивляться нечему, если учесть, что Ольга зарабатывает огромные
суммы на индустрии красоты и здорового образа жизни.
Отметим, что Слуцкер – владелица популярной сети фитнесс-клубов. Зимой 2007 года она заняла пост президента Федерации фитнес-аэробики России и стала членом исполнительного комитета Международной федерации спорта, аэробики и фитнеса.