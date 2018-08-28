Учат детей безопасности на дорогах. Уже год в детские сады, школы и летние лагеря города и области приезжает мобильная Лаборатория безопасности. Таких пока 30 на всю страну. С её помощью ребятам в игровой форме рассказывают о правилах дорожного движения. Во Владимире познавательные занятия по безопасности на дорогах проводят регулярно, в течение учебного года и летом. Сегодня Лаборатория приехала в один из детсадов города. Чему научили малышей, узнали мои коллеги.

Учат детей безопасности на дорогах. Уже год в детские сады, школы и летние лагеря города и области приезжает мобильная "Лаборатория безопасности". Таких пока 30 на всю страну. С её помощью ребятам в игровой форме рассказывают о правилах дорожного движения. Во Владимире познавательные занятия по безопасности на дорогах проводят регулярно, в течение учебного года и летом. Сегодня "Лаборатория" приехала в один из детсадов города. Чему научили малышей, узнали мои коллеги."У нас с вами в городе есть ещё помощники, чтобы сделать наш город безопасным, как вы думаете, что это такое?" - "Это знаки!" - "Правильно, дорожные знаки".Что такое "зебра", почему нельзя играть у проезжей части и как разобраться в сигналах светофора? Сегодня в детском саду необычное занятие. Малышей с помощью игры учат правилам дорожного движения. Эта команда, к примеру, разбирает разные дорожные ситуации на макете с улицами, транспортом и пешеходами. Вместе с педагогом ребята находят нарушителей и объясняют их ошибки. А центр класса превратился в оживлённую дорогу: маленькие пешеходы и "водители" учатся быть внимательными и осторожными.Валерия Никанкина, воспитанница детского сада: "Подождать на жёлтый свет, на красный остановиться людям, а на зелёный людям можно уже пойти".Дарья Оревина, воспитанница детского сада: "Как на велосипеде нужно кататься, чтобы не упасть?" - "Надо надевать шлем. Надо посмотреть по сторонам".А здесь малышам напоминают, как правильно вести себя в общественном транспорте: держаться за поручни, не толпиться, быть вежливыми."Так, ребятишки, встаём, давайте девочки у нас сначала выходят, девочки..."Сергей Бакрин, воспитанник детского сада: "Надо в автобусе уступать больным и старым".Такие интерактивные занятия в детсадах и школах региона проходят регулярно. К ребятам приезжает мобильная "Лаборатория безопасности", где на практике объясняют, что нужно делать, чтобы не попасть в ДТП. По данным госавтоинспекции, только за первое полугодие 2018 в ДТП на дорогах города и области пострадали более 200 несовершеннолетних. Поэтому родители и педагоги уверены - чем раньше расскажешь детям о безопасности - тем лучше.Марина Мухина, педагог-организатор "Юношеской автомобильной школы" г. Владимира: "На каждый блок отводится определённое количество часов, за время занятий ребёнок получает багаж знаний, которые может применять на практике. Охватывает образовательные учреждения, как дошкольные, так и средние общеобразовательные школы, в летний период наша лаборатория выезжает в летние оздоровительные лагеря".Мария Бакрина, мама воспитанника детского сада: "Ребёнок приходит довольный, рассказывает: "А ты знаешь, чему меня научили, а ты знаешь, как надо делать, а ты так делаешь?" Я считаю, что это очень хорошее мероприятие. Очень опасно, машин очень много у нас во Владимире. Самое главное - быть внимательным".Всё оборудование для занятий специалисты привозят с собой. Эта мобильная лаборатория появилась в области год назад. Пока таких всего 30 на всю страну.Светлана Федосеева, зав. детским садом №100 г. Владимира: "Очень здорово, что такой инновационный проект, мы были одними из первых, кому посчастливилось поучаствовать в этом проекте. Детский садик удалён от центра, от автогородка, и достаточно проблематично поехать с детьми на экскурсии. "Лаборатория безопасности" - это такая удивительная программа, с новым оборудованием, сами пришли профессионалы к нам в детский садик, и нашим детям очень-очень повезло".В конце занятия с ребятами снова перечислили все правила безопасности. Малышам вручили полезные подарки: сумки для обуви со светоотражателями, чтобы быть заметными на дороге.