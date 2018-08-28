В Сети не утихают споры по поводу скандального развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Интернет-обыватели обсуждают баснословные богатства, которые нажили звезды эстрады, а также якобы интересное положение 29-летней пассии артиста Татьяны Брухуновой.

В Сети не утихают споры по поводу скандального развода юмористовЕвгения Петросяна и Елены Степаненко. Интернет-обыватели обсуждают баснословныебогатства, которые нажили звезды эстрады, а также якобы интересное положение 29-летнейпассии артиста Татьяны Брухуновой.В одном из недавних выпусков "Пусть говорят" Первого каналабыло показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своейпомощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовныеотношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушкабеременна.По информации редакторов ток-шоу ролик был снят в конце весны.Якобы известие об интересном положении новой зазнобы Петросяна вывелоиз себя Степаненко, и она решила делить имущество в суде.Однако с этим заявлением не согласен адвокат юмориста СергейЖорин. Он прокомментировал сообщения о вероятной беременности Брухуновой."Это неправда. Дело в том, что фото и видео, которыепоказывают в Сети были сделаны около двух лет назад. А скрины, которыевырезаны, еще отфотошопленны. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен вэтом на 100%", – цитирует Жорина StarHit.Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главнуюценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картиныШишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромнымподсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекциякниг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко иАверченко, на которых учился Петросян.