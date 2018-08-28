В Сети не утихают споры по поводу скандального развода юмористов
Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Интернет-обыватели обсуждают баснословные
богатства, которые нажили звезды эстрады, а также якобы интересное положение 29-летней
пассии артиста Татьяны Брухуновой.
В Сети не утихают споры по поводу скандального развода юмористов
Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Интернет-обыватели обсуждают баснословные
богатства, которые нажили звезды эстрады, а также якобы интересное положение 29-летней
пассии артиста Татьяны Брухуновой.
В одном из недавних выпусков "Пусть говорят" Первого канала
было показано видео, на котором Евгений Ваганович запечатлен со своей
помощницей Татьяной Брухуновой, с которой, по данным СМИ, у него любовные
отношения. На записи, продемонстрированной в студии, видно, что девушка
беременна.
По информации редакторов ток-шоу ролик был снят в конце весны.
Якобы известие об интересном положении новой зазнобы Петросяна вывело
из себя Степаненко, и она решила делить имущество в суде.
Однако с этим заявлением не согласен адвокат юмориста Сергей
Жорин. Он прокомментировал сообщения о вероятной беременности Брухуновой.
"Это неправда. Дело в том, что фото и видео, которые
показывают в Сети были сделаны около двух лет назад. А скрины, которые
вырезаны, еще отфотошопленны. Однозначно, никакой беременности нет. Уверен в
этом на 100%", – цитирует Жорина StarHit.
Напомним, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5
миллиарда рублей. Это и десяток элитных квартир, и дачи, и машины. Но главную
ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины
Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. По самым скромным
подсчетам, их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Еще есть коллекция
книг – сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и
Аверченко, на которых учился Петросян.