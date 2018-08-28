После того, как певец лично развенчал информацию о своем расставании с супругой, поклонники облегченно вздохнули. О том, откуда вообще появились подобные домыслы, свое мнение высказал для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.

После того, как певец лично развенчал информацию о своем расставании с супругой, поклонники облегченно вздохнули. О том, откуда вообще появились подобные домыслы, свое мнение высказал для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.Собеседник заподозрил, что сами Леонид Агутин иАнжелика Варум и спровоцировали сплетни об их разводе. Якобы, таким образом исполнителирешили привлечь к себе внимание публики.Манукян отметил, что сейчас у артистов на носу осенняячасть тура по городам. "Не исключено, что далеко не все билеты проданы. Простоу многих людей сейчас элементарно не хватает денег на самое необходимое, им недо шоу-бизнеса. Наверняка самые дорогие билеты на концерты звезд не раскупаются",– заявил эксперт.Он добавил, что на походах на концерты люди теперьначали экономить. "Агутин уже ежедневно не мелькает на экране, в новом составежюри "Голоса" его нет, а "Голос 60+" будет смотретьпреимущественно старшее поколение, которое на его концерты по финансовымсоображениям ходить просто не имеет возможности", – отметил Вадим Манукян."Разумеется, ему надо как-то тур раскручивать. Вот иполучается, что сначала непонятно с чьей подачи появились нелепые слухи о том,что он с кем-то загулял, а Варум дескать в стихах от него уходила. По итогу,отличный пиар и зрители снова про них вспомнили", – считает эксперт. По его мнению,шумиха вокруг этой истории произошла с подачи самих звезд эстрады. Отметим, что спекулировать на подобной теме было бы довольно цинично.Напомним, поклонники забили тревогу после того, как в СМИ появилась информация отом, что артист променял жену на молодую избранницу – исполнительницу ЭлинуЧагу. Кроме того, ранее сама Анжелика Варум опубликовала вмикроблоге стихотворение "Ухожу навсегда". Однако позже сам Агутин в своеммикроблоге всяческие слухи опроверг.