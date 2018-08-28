После того, как певец лично развенчал информацию о своем расставании с супругой, поклонники облегченно вздохнули. О том, откуда вообще появились подобные домыслы, свое мнение высказал для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.
После того, как певец лично развенчал информацию о своем расставании с супругой, поклонники облегченно вздохнули. О том, откуда вообще появились подобные домыслы, свое мнение высказал для Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе России Вадим Манукян.
Собеседник заподозрил, что сами Леонид Агутин и
Анжелика Варум и спровоцировали сплетни об их разводе. Якобы, таким образом исполнители
решили привлечь к себе внимание публики.
Манукян отметил, что сейчас у артистов на носу осенняя
часть тура по городам. "Не исключено, что далеко не все билеты проданы. Просто
у многих людей сейчас элементарно не хватает денег на самое необходимое, им не
до шоу-бизнеса. Наверняка самые дорогие билеты на концерты звезд не раскупаются",
– заявил эксперт.
Он добавил, что на походах на концерты люди теперь
начали экономить. "Агутин уже ежедневно не мелькает на экране, в новом составе
жюри "Голоса" его нет, а "Голос 60+" будет смотреть
преимущественно старшее поколение, которое на его концерты по финансовым
соображениям ходить просто не имеет возможности", – отметил Вадим Манукян.
"Разумеется, ему надо как-то тур раскручивать. Вот и
получается, что сначала непонятно с чьей подачи появились нелепые слухи о том,
что он с кем-то загулял, а Варум дескать в стихах от него уходила. По итогу,
отличный пиар и зрители снова про них вспомнили", – считает эксперт. По его мнению,
шумиха вокруг этой истории произошла с подачи самих звезд эстрады. Отметим, что спекулировать на подобной теме было бы довольно цинично.
Напомним, поклонники забили тревогу после того, как в СМИ появилась информация о
том, что артист променял жену на молодую избранницу – исполнительницу Элину
Чагу. Кроме того, ранее сама Анжелика Варум опубликовала в
микроблоге стихотворение "Ухожу навсегда". Однако позже сам Агутин в своем
микроблоге всяческие слухи опроверг.