Актер Александр Мохов в программе Судьба человека рассказал, что тема тюрьмы проходит через всю его жизнь. В заключении были оба его брата. Отец отсидел 13 лет за убийство. В моей семье почти все мужчины сидели, да и я чудом избежал тюрьмы, - признается актер.

Актер Александр Мохов стал знаменитым после фильма "Беспредел", в котором он сыграл в 1989 году. Картина снималась в настоящей колонии строгого режима. В программе "Судьба человека" актер рассказал, что тема тюрьмы проходит через всю его жизнь.Оба его брата сидели в тюрьме. А когда Александр приехал домой на Дальний Восток на похороны мамы, его отец признался, что провел в заключении долгих 13 лет. Раньше родители скрывали от Александра это. Отец вырос в детском доме. Компания подростков, в которой был и отец Александра, попыталась забрать фотоаппарат у случайного прохожего, началась драка, мужчину убили. Ребят сразу забрали, все получили по пятнадцать лет.Освободившись, отец устроился на стройку Волго-Балтийского канала. Туда приехала и мама Мохова, комсомолка с красным дипломом из Москвы. "Они безумно любили друг друга. Между ними была невероятная связь", — говорит актер. Отец умер через 10 дней после мамы.Мохов говорит, что все сильное актер взял от мамы, которая всю жизнь проработала на руководящих постах, а ранимость, трогательность и сентиментальность — от папы. Он был очень спокойным, добродушным человеком."В моей семье почти все мужчины сидели, да и я чудом избежал тюрьмы", — признается Мохов. Однажды от смерти актера спас его учитель и наставник Олег Табаков. В 90-х годах актер занялся бизнесом вместе со своими друзьями. Купили две цистерны спирта, чтобы продать в Чехии. Они должны были лететь туда втроем, но Табаков запретил – у театра предстояли гастроли в Сургуте. Александр поехал на гастроли, и там уже узнал, что все его друзья погибли: после сделки и получения денег их застрелили.Актер был женат трижды. Со своей первой женой Татьяной Мохов познакомился во время службы в армии под Хабаровском. Девушка ему очень понравилась. "Именно с Татьяной я почувствовал, что хочу иметь и воспитывать детей. Это та половинка, с которой я понимал, мне будет классно", — признается Мохов.Они поженились и приехали в Москву. Театр Олега Табакова, где тогда служил актер, выделил молодоженам комнату в общежитии. У супругов родился сын Семен. Как-то мальчик сказал, что его лучший друг – это отец. Несмотря на развод, с Семеном у Мохова очень хорошие отношения. "Мы с ним были всегда прежде всего друзья и до сих пор ими остаемся", — говорит актер. С Татьяной они прожили 14 лет. "Она замечательная мама и жена. Она бросила свою профессию и ради меня пошла работать в театр, чтобы быть рядом. Я до сих пор не понимаю, почему мы с Татьяной развелись", — говорит он.Брак рухнул после того, как во сне он произнес имя другой женщины – актрисы Дарьи Калмыковой. Она была студенткой и уже начала играть в театре Табакова. Но актер рассказывает, что никаких видов у него на партнершу по сцене тогда не было: "Мы выезжали на гастроли, много гуляли и говорили. Планов на нее как на женщину и будущую жену у меня не было. Мы очень долго были друзьями, не переходя никаких границ".Тогда актер понял, что нужно принимать решение и ушел жить в общежитие. Три дня Мохов пил без остановки, он понимал, что "что-то в жизни теряет, от чего-то важного уходит". Потом они поженились, а затем и повенчались с 21-летней Дашей. В 2003 году у них родился сын Макар. Но супруги все-таки разошлись. "Люди взрослеют и начинают смотреть в разном направлении, и каждый имеет право на свою точку зрения. Просто каждый ищет свою половину", — говорит Мохов. Макар тяжело пережил расставание родителей. Но сейчас сын взрослеет, папа ему нужен все больше как друг, и все чаще он обращается за советом к Александру.Расставание с Дарьей было настолько болезненным, что Мохов тогда решил, что он уже больше никогда не женится. Но все изменила одна встреча. С певицей из Киева Ириной Огородник он познакомился во время работы над картиной "Последний янычар". Он вдруг понял, что не может без нее жить, что она стала неотъемлемой частью его судьбы. Сейчас Мохов мечтает о том, чтобы все три сына жили вместе с ним, но понимает, что это невозможно. Старший уже женился, у него своя жизнь, Макар живет со своей мамой и отчимом. Только младший Матвей всегда с Александром. Все мальчики "хорошо и даже замечательно" общаются между собой.Почему Табаков взял Александра сразу на третий курс? Какая роль чуть не убила актера? Как Александр познакомился со своей третьей женой, Ириной? И когда сделал ей предложение? Ответы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".