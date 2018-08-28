Французский нападающий Антони Марсьяль может перейти из английского Манчестер Юнайтед в итальянский Милан. Миланцы планируют купить 22-летнего футболиста в январе.

Французский нападающий Антони Марсьяль может перейти из английского "Манчестер Юнайтед" в итальянский "Милан". Миланцы планируют купить 22-летнего футболиста в январе.Марсьяль недоволен своим положением в клубе и отношениями с главным тренером Жозе Моуринью. Француз хотел бы сменить команду, но "МЮ", купивший его у "Монако" за 81 миллион евро, готов отпустить Антони за большую сумму. Контракт футболиста истекает в мае следующего года, Марсьяль не собирается его продлевать. Поэтому, скорее всего он будет продан во время зимнего трансферного окна – в январе."Милан" готов приобрести француза в январе, а в осенней части сезона взять Марсьяля в аренду. Кроме миланцев, на нападающего претендуют "Ювентус" и "Челси".