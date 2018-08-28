Давно ли вам делали массаж в вентилируемом кресле на
скорости 200 километров в час? Думаю, такого в вашей жизни не было. И в моей
тоже, пока я не побывал на водительском сиденье новенькой Audi A8 L.
Давно ли вам делали массаж в вентилируемом кресле на
скорости 200 километров в час? Думаю, такого в вашей жизни не было. И в моей
тоже, пока я не побывал на водительском сиденье новенькой Audi A8 L.
Надо сказать, что разочарованию моему не было предела. Вы
думаете, я не оценил по достоинству немецкий комфорт, утонченные формы, подсветку
зеркала для макияжа и запах алькантары? Нет, конечно! Просто пожалел, что
отпустил в этот вечер своего водителя.
Пропитаться наслаждением от этой машины, на мой взгляд, можно
только в качестве пассажира. Очевидно, что покупать автомобиль почти за 10
миллионов и ездить на нем на работу или, не дай бог, на дачу в гордом
одиночестве – это, если не моветон, то точно какое-то неведомый тип легкого
извращения.
Буква L
(long) в названии, как
нетрудно догадаться говорит об удлиненном, более пяти метров, кузове. Это
значит, что сзади можно спокойно разместиться с неземным комфортом. Кстати,
массаж и встроенная вентиляция есть во всех сидениях этого представительского
седана. Также как и раздельный климат-контроль для всех участников путешествия.
Ну, а кроме того, задних пассажиров ждут три съемных дисплея-планшета,
подсветка всего чего только можно (от пяток до макушки), панорамная крыша с
люком, дефлектор которого снижает уровень шума. В машине есть свой Wi-Fi, а в планшетах – интернет-браузер,
телевидение, музыка и прочие развлечения. Насладиться звуком помогут 23
динамика аудиосистемы Bang & Olufsen 3D.
К слову, и защита пассажиров в новенькой A8 выполнена с
умом: самая большая деталь кузова – сверхпрочная задняя панель из углепластика,
которая на треть повышает общую жесткость кузова на кручение. А сам каркас
пассажирского салона изготовлен из стальных компонентов горячей штамповки, что
способствует уменьшению массы и повышению прочности.
Наверняка, эти технические детали будут не интересны
владельцу Audi А8, зато водителю немецкого транспортного средства будет полезным
узнать, что один из флагманов мирового автомобилестроения, к сожалению (а,
может, и к счастью), пошел на поводу моды. О чем это я? Конечно, о "поколении
Г", то есть гаджетоманов.
Механических кнопок и крутилок в машине практически нет,
разве что громкость звука стереосистемы. Да и на том спасибо! Все остальное пространство
заполнено сенсорными экранами и кнопками. Аварийка – и та сенсорная. Всего в салоне шесть дисплеев, многовато, на
мой взгляд. Еще из странностей – отсутствие отсеков под всякую мелочь и
крохотный бардачок.
А вот электроники в A8 хоть отбавляй: одних только
ассистентов водителя здесь более 40. Их работу обеспечивают 12 ультразвуковых
датчиков, пять камер кругового обзора, лазерный сканер в передней части и фронтальная
инфракрасная камера. В принципе машина может ехать сама с сильно расслабленным
водителем за рулем (попрошу без намеков!).
Она сама держит полосу и даже входит в повороты, если видит
разметку. Сама остановится в случае обнаружения препятствия. Но на российских
дорогах не рекомендую пользоваться этим ассистентом. Зато адаптивный
круиз-контроль – вещь нужная и полезная: встал за впереди идущим автомобилем и
сиди, слушай музыку.
На ровных дорогах А8 управляется легко и безмятежно,
скорость в 120 километров в час практически не чувствуется. Но крупные ямы и
неровности сразу же возвращают с неба на землю: стыки чудо немецких инженеров
проходит достаточно грубо. А ведь это – представительский класс.
В заключение хочется обратиться к потенциальным покупателям Audi
A8 L и посоветовать им все-таки не отпускать своего водителя, как это
опрометчиво сделал ваш покорный слуга. Хотя машина и создана в большей степени
для пассажиров, но в качестве водителя на ней можно немного пощекотать свое
самолюбие.
Audi A8 Long
Цена, руб.
9 787 000
Цена в минимальной конфигурации,
руб.
7 096 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
2995 / 340
Привод
полный
Разгон 0-100, сек.
5,6
Смешанный расход (на сайте /
тест-драйв), л/100 км
7,7 / 8,1
Снаряженная масса, кг
1945
Длина/ширина/высота, мм
5302/1945/1488
Дорожный просвет, мм
113-160
Объем багажника, л
520