Давно ли вам делали массаж в вентилируемом кресле на скорости 200 километров в час? Думаю, такого в вашей жизни не было. И в моей тоже, пока я не побывал на водительском сиденье новенькой Audi A8 L.

Давно ли вам делали массаж в вентилируемом кресле наскорости 200 километров в час? Думаю, такого в вашей жизни не было. И в моейтоже, пока я не побывал на водительском сиденье новенькой Audi A8 L.Надо сказать, что разочарованию моему не было предела. Выдумаете, я не оценил по достоинству немецкий комфорт, утонченные формы, подсветкузеркала для макияжа и запах алькантары? Нет, конечно! Просто пожалел, чтоотпустил в этот вечер своего водителя.Пропитаться наслаждением от этой машины, на мой взгляд, можнотолько в качестве пассажира. Очевидно, что покупать автомобиль почти за 10миллионов и ездить на нем на работу или, не дай бог, на дачу в гордомодиночестве – это, если не моветон, то точно какое-то неведомый тип легкогоизвращения.Буква L(long) в названии, какнетрудно догадаться говорит об удлиненном, более пяти метров, кузове. Этозначит, что сзади можно спокойно разместиться с неземным комфортом. Кстати,массаж и встроенная вентиляция есть во всех сидениях этого представительскогоседана. Также как и раздельный климат-контроль для всех участников путешествия.Ну, а кроме того, задних пассажиров ждут три съемных дисплея-планшета,подсветка всего чего только можно (от пяток до макушки), панорамная крыша слюком, дефлектор которого снижает уровень шума. В машине есть свой Wi-Fi, а в планшетах – интернет-браузер,телевидение, музыка и прочие развлечения. Насладиться звуком помогут 23динамика аудиосистемы Bang & Olufsen 3D.К слову, и защита пассажиров в новенькой A8 выполнена сумом: самая большая деталь кузова – сверхпрочная задняя панель из углепластика,которая на треть повышает общую жесткость кузова на кручение. А сам каркаспассажирского салона изготовлен из стальных компонентов горячей штамповки, чтоспособствует уменьшению массы и повышению прочности.Наверняка, эти технические детали будут не интереснывладельцу Audi А8, зато водителю немецкого транспортного средства будет полезнымузнать, что один из флагманов мирового автомобилестроения, к сожалению (а,может, и к счастью), пошел на поводу моды. О чем это я? Конечно, о "поколенииГ", то есть гаджетоманов.Механических кнопок и крутилок в машине практически нет,разве что громкость звука стереосистемы. Да и на том спасибо! Все остальное пространствозаполнено сенсорными экранами и кнопками. Аварийка – и та сенсорная. Всего в салоне шесть дисплеев, многовато, намой взгляд. Еще из странностей – отсутствие отсеков под всякую мелочь икрохотный бардачок.А вот электроники в A8 хоть отбавляй: одних толькоассистентов водителя здесь более 40. Их работу обеспечивают 12 ультразвуковыхдатчиков, пять камер кругового обзора, лазерный сканер в передней части и фронтальнаяинфракрасная камера. В принципе машина может ехать сама с сильно расслабленнымводителем за рулем (попрошу без намеков!).Она сама держит полосу и даже входит в повороты, если видитразметку. Сама остановится в случае обнаружения препятствия. Но на российскихдорогах не рекомендую пользоваться этим ассистентом. Зато адаптивныйкруиз-контроль – вещь нужная и полезная: встал за впереди идущим автомобилем исиди, слушай музыку.На ровных дорогах А8 управляется легко и безмятежно,скорость в 120 километров в час практически не чувствуется. Но крупные ямы инеровности сразу же возвращают с неба на землю: стыки чудо немецких инженеровпроходит достаточно грубо. А ведь это – представительский класс.В заключение хочется обратиться к потенциальным покупателям AudiA8 L и посоветовать им все-таки не отпускать своего водителя, как этоопрометчиво сделал ваш покорный слуга. Хотя машина и создана в большей степенидля пассажиров, но в качестве водителя на ней можно немного пощекотать своесамолюбие.Audi A8 LongЦена, руб.9 787 000Цена в минимальной конфигурации,руб.7 096 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)2995 / 340ПриводполныйРазгон 0-100, сек.5,6Смешанный расход (на сайте /тест-драйв), л/100 км7,7 / 8,1Снаряженная масса, кг1945Длина/ширина/высота, мм5302/1945/1488Дорожный просвет, мм113-160Объем багажника, л520