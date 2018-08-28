Голливудский актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем, вызванных расставанием звезды со своей давней возлюбленной, телеведущей Линдси Шукас. В настоящей момент Аффлек находится в больнице.

Голливудский актер Бен Аффлек может потерять роль Бэтмена из-за проблем с алкоголем, вызванных расставанием звезды со своей давней возлюбленной, телеведущей Линдси Шукас. В настоящей момент Аффлек находится в больнице, сообщает The Wrap.По словам источников, знакомых с авторами будущей картины о Бэтмене, продюсеры могут отказаться сотрудничать с Аффлеком из-за возросшей стоимости страхования картины от возможного незавершения съемок. Эта сумма может совпасть с бюджетом всего фильма.За этот год актер попадает в реабилитационную клинику уже во второй раз. Представители Warner Bros. всерьез рассматривают возможность расторжения контракта с Аффлеком.Пока известно, что в готовящемся фильме "Джокер" о Темном рыцаре Алек Болдуин сыграет отца супергероя.