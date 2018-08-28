Валерий Блюменкранц
рассказал, что на самом деле стало причиной их разрыва с Татой. Экс-участник реалити-шоу
все еще надеется на примирение с женой.
Валерий Блюменкранц
рассказал, что на самом деле стало причиной их разрыва с Татой. Экс-участник реалити-шоу
все еще надеется на примирение с женой.
Мужчина считает, что их отношения убило
постоянное недопонимание и в бизнесе, и в быту. В последнее
время семье очень трудно было найти общий язык.
"Приходим домой,
бытом никто не занимается: ни я, ни Тата. На работе делим
территорию, доход и все остальное. Что там диссонанс, что дома
диссонанс. Я хочу жить гармонии", – цитирует Блюменкранца
Dom2Life.ru. Последней каплей стал недавний серьезный скандал самой красивой пары
телестройки.
После него-то супруги и приняли окончательное решение идти разными
дорогами. "Самая крупная ссора у нас
произошла, когда я ушел из семьи… Сейчас даже не вспомню, из-за
чего. Наверное, все накопилось", – поделился Валерий.
По его словам, Тата начала кидаться в него
всем, что попадалось под руку – даже утюгом. "Я просто собрал вещи
и уехал в Одессу", – рассказал мужчина. Несмотря на происходящее,
он продолжает чувствовать к супруге любовь, но не понимает, удастся
ли им вновь воссоединиться.
Валерий
убежден, что в семейных ссорах виноваты оба супруга. При этом он отметил, что все семейное окружение поддерживает только Тату. Забыться ему помогает
только отчим.
Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее.