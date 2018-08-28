Валерий Блюменкранц рассказал, что на самом деле стало причиной их разрыва с Татой. Экс-участник реалити-шоу все еще надеется на примирение с женой.

Валерий Блюменкранцрассказал, что на самом деле стало причиной их разрыва с Татой. Экс-участник реалити-шоувсе еще надеется на примирение с женой.Мужчина считает, что их отношения убилопостоянное недопонимание и в бизнесе, и в быту. В последнеевремя семье очень трудно было найти общий язык."Приходим домой,бытом никто не занимается: ни я, ни Тата. На работе делимтерриторию, доход и все остальное. Что там диссонанс, что домадиссонанс. Я хочу жить гармонии", – цитирует БлюменкранцаDom2Life.ru. Последней каплей стал недавний серьезный скандал самой красивой парытелестройки.После него-то супруги и приняли окончательное решение идти разнымидорогами. "Самая крупная ссора у наспроизошла, когда я ушел из семьи… Сейчас даже не вспомню, из-зачего. Наверное, все накопилось", – поделился Валерий.По его словам, Тата начала кидаться в неговсем, что попадалось под руку – даже утюгом. "Я просто собрал вещии уехал в Одессу", – рассказал мужчина. Несмотря на происходящее,он продолжает чувствовать к супруге любовь, но не понимает, удастсяли им вновь воссоединиться.Валерийубежден, что в семейных ссорах виноваты оба супруга. При этом он отметил, что все семейное окружение поддерживает только Тату. Забыться ему помогаеттолько отчим.Как писали Dni.Ru, о разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. Блондинка заявила, что у нее с мужем есть серьезные разногласия, которые не позволяют им больше быть вместе. Позже Тата объявила, что Валера умер для нее.