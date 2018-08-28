Продолжают тушить природный пожар. Речь идет о возгорании в Петушинском районе. По последним данным, уже 200 гектаров пожарным удалось потушить. Еще 300 гектаров, охваченные огнем, пока только локализованы. Напомню, первые сообщения о пожаре начали поступать 23 августа.
(Петушинский район)
Продолжают тушить природный пожар. Речь идет о возгорании в Петушинском районе. По последним данным, уже 200 гектаров пожарным удалось потушить. Еще 300 гектаров, охваченные огнем, пока только локализованы. Напомню, первые сообщения о пожаре начали поступать 23 августа. Это зелёная зона, закрепленная за федеральным учреждением Оборонлес. Сначала военные сами планировали справиться с огнем, но пожар распространялся. В ситуацию вмешались сотрудники регионального МЧС. По их информации, верхового горения не наблюдается. В данный момент тлеет травяная подстилка. Сейчас в тушении пожара задействованы 522 человека, 72 единицы техники. Продолжает работать авиация Минобороны и МЧС России: вертолёт Ка-32 и 2 вертолёта Ми-8. Ситуацию держит на контроле и губернатор области Светлана Орлова
. Ближайшие населённые пункты отделены от пожара рекой. Это посёлок Клязьменский, 4 деревни и село Марково. От них до очага пожара – 10 километров. В них тоже ощущается запах гари, но, по информации спасателей, допустимая концентрация вредных веществ в воздухе не превышена.
Павел Литов, зам.начальника ГУ МЧС России по Владимирской области: "Пожар локализован на площади 500 гектар, угроза населённым пунктам с момента локализации полностью снята. Сейчас идёт уже управление пожаром. В чём оно заключается: оборудование специальными минерализованными полосами, бульдозерами. Здесь работает три бульдозера. Они уже сделали достаточно минерализованных полос специальной длины, чтобы огонь не перекинулся".
Автомобилистов предупреждают, что на участке М-7 из-за дыма сохраняется плохая видимость. В связи с этим на протяжении 7 километров трассы в Петушинском районе до 70 км/ч ограничен скоростной режим. Водителей просят быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров.