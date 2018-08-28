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<a href="http://33live.ru/novosti/28-08-2018-borba-s-lesnym-pozharom-prodolzhaetsya.html" target="_blank">Борьба с лесным пожаром продолжается</a> - Продолжают тушить природный пожар. Речь идет о возгорании в Петушинском районе. По последним данным, уже 200 гектаров пожарным удалось потушить. Еще 300 гектаров, охваченные огнем, пока только локализованы. Напомню, первые сообщения о пожаре начали поступать 23 августа.