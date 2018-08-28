Бывший генеральный директор ОАО Авиакомпания Трансаэро Александр Бурдин заочно арестован Мещанским судом. Он обвиняется в растрате на 1,3 миллиарда рублей, а также невыплате зарплат более 6 тысячам работникам авиакомпании на 400 миллионов рублей.

Бывший генеральный директор ОАО "Авиакомпания "Трансаэро" Александр Бурдин заочно арестован Мещанским судом. Он обвиняется в растрате на 1,3 миллиарда рублей, а также невыплате зарплат более 6 тысячам работникам авиакомпании на 400 миллионов рублей.Об сообщили в Следственном комитете РФ, в рамках расследования уголовного дела установлено, что с октября 2015 года по сентябрь 2017 года, злоупотребляя своими полномочиями и совершив ряд финансово-экономических сделок, Бурдин похитил имущество путем растраты, причинив тем самым ОАО "АК "Трансаэро" ущерб. При этом в период образования задолженности по зарплате, по данным СК, бывший гендиректор имел финансовую возможность для ее погашения, однако, ставя личные интересы выше интересов работников компании, осуществлял расходы на выплату заработной платы себе, а также на иные услуги, чем существенно нарушил трудовые права работников авиакомпании.Расследование уголовного дела по факту полной невыплаты зарплат работникам "Трансаэро" ведут следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.Александр Бурдин руководил "Трансаэро" с ноября 2015 года, до этого он был замгендиректора по финансам, затем с сентября до конца октября 2017 года возглавлял "ВИМ-Авиа"."Трансаэро" прекратила полеты осенью 2015 года из-за долгов.