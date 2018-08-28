Болгарский полузащитник Георгий Миланов, известный по выступлениям за ЦСКА, может стать игроком самарских Крыльев Советов. Клуб и представители 26-летнего игрока проводят переговоры.

Болгарский полузащитник Георгий Миланов, известный по выступлениям за ЦСКА, может стать игроком самарских "Крыльев Советов". Клуб и представители 26-летнего игрока проводят переговоры.Контракт Георгия Миланова с ЦСКА истек, и болгарский футболист, отыгравший за армейцев пять лет, стал свободным агентом. Георгий готов остаться в России, тем более, что "Крылья Советов" собираются предложить полузащитнику зарплату в 600 тысяч евро в год, сообщает "Спорт-Экспресс"."Крылья Советов" – не единственный вариант продолжения карьеры Георгия Миланова. У болгарина есть предложения из немецкой бундеслиги.