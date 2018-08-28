Громкое уголовное дело сотрудников ДПС, которые насмерть избили мужчину в Павловском Посаде, передано в Управление по особо важным делам. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.

Громкое уголовное дело сотрудников ДПС, которые насмерть избили мужчину в Павловском Посаде, передано в Управление по особо важным делам. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области.Инцидент произошел в конце июля. Все началось в местном баре со словесной перепалки между двумя компаниями молодых людей. Как выяснилось позже, в одной из них были сотрудники ДПС в штатском.Ссора быстро переросла в драку, которая переместилась на парковку. Один из полицейских начал жестоко и методично избивать Евгения Толстова на глазах свидетелей, которые предпочли не вмешиваться. Толстов упал, сильно ударился головой и спустя несколько дней скончался в больнице, не приходя в сознание. Все участники этой истории были уволены из правоохранительных органов, а полицейского, который нанес роковой удар, взяли под стражу.