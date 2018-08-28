День города побил рекорд. В этом году городские гуляния посетили 155 тысяч владимирцев и гостей столицы 33 региона. Эта цифра на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Эта статистика опубликована на сайте мэрии. Следили за ходом праздника владимирцы не только на улицах, но и в Интернете.

День города побил рекорд. В этом году городские гуляния посетили 155 тысяч владимирцев и гостей столицы 33 региона. Эта цифра на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Эта статистика опубликована на сайте мэрии. Следили за ходом праздника владимирцы не только на улицах, но и в Интернете. Смотрели в том числе онлайн трансляцию "6 канала". По запросу "cветомузыкальный фонтан на Театральной" интернет-поисковики выдают больше 2 млн записей. А на праздничных площадках Дня города выступили более тысячи участников творческих коллективов из муниципальных дворцов и домов культуры. К слову, большинство из них подготовили к празднику специальные программы. Салют, завершивший 25 августа большой праздничный концерт на Соборной площади, состоял из 1028 зарядов - по числу лет, прошедших с основания города Владимира.