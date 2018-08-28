Два крупных пожара вспыхнули во вторник днем в Ростове-на-Дону, их суммарная площадь превысила 3 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли поднимающийся в небо черный дым на видео.
Два крупных пожара вспыхнули во вторник днем в Ростове-на-Дону, их суммарная площадь превысила 3 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли поднимающийся в небо черный дым на видео.
"Горит бывший полигон на Суворовском. Пожарные машины мчат туда одна за одной", — отметили местные жители.
По данным регионального управления МЧС, в микрорайоне горят сухая трава и мусор, площадь пожара, который вспыхнул около 15:30, уже достигла 1 тысячи квадратных метров. Локализовать его пока не удалось.
Второй пожар вспыхнул в районе Кумженской рощи — здесь пламя охватило не меньше 2 тысяч квадратных метров и продолжает стремительно "осваивать" новые земли. На кадрах виден растянувшийся на сотни метров столб черного дыма.
Несмотря на опасения местных жителей, пожарные уверяют, что опасности расположенных недалеко многоэтажных домов огонь не представляет.