Два крупных пожара вспыхнули во вторник днем в Ростове-на-Дону, их суммарная площадь превысила 3 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли поднимающийся в небо черный дым на видео.

Два крупных пожара вспыхнули во вторник днем в Ростове-на-Дону, их суммарная площадь превысила 3 тысячи квадратных метров. Очевидцы сняли поднимающийся в небо черный дым на видео."Горит бывший полигон на Суворовском. Пожарные машины мчат туда одна за одной", — отметили местные жители.По данным регионального управления МЧС, в микрорайоне горят сухая трава и мусор, площадь пожара, который вспыхнул около 15:30, уже достигла 1 тысячи квадратных метров. Локализовать его пока не удалось.Второй пожар вспыхнул в районе Кумженской рощи — здесь пламя охватило не меньше 2 тысяч квадратных метров и продолжает стремительно "осваивать" новые земли. На кадрах виден растянувшийся на сотни метров столб черного дыма.Несмотря на опасения местных жителей, пожарные уверяют, что опасности расположенных недалеко многоэтажных домов огонь не представляет.