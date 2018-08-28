Нападающий Лестера Джейми Варди принял решение завершить выступления за сборную Англии. 31-летний футболист решил сосредоточиться на клубной карьере.

Нападающий "Лестера" Джейми Варди принял решение завершить выступления за сборную Англии. 31-летний футболист решил сосредоточиться на клубной карьере.Варди попросил больше не вызывать его в сборную Англии. Он объяснил свое решение желанием сосредоточиться на игре за свой клуб, а также проводить больше времени с семьей. Кроме того, Джейми остался недоволен тем, что получал мало игрового времени на чемпионате мира.Варди может оказаться не единственным футболистом, который собрался покинуть сборную Англии. Его примеру готов последовать защитник "Челси" Гари Кэйхилл.