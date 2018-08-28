57-летний американский актер и комик Эдди Мерфи готовится стать отцом в 10-й раз. Звезда комедий готов побить рекорд другого многодетного отца из Голливуда, Мэла Гибсона, у которого их девять. Семья Мерфи ждет пополнения уже в декабре.

57-летний американский актер и комик Эдди Мерфи готовится стать отцом в 10-й раз. Звезда комедий готов побить рекорд другого многодетного отца из Голливуда, Мэла Гибсона, у которого их девять. Семья Мерфи ждет пополнения уже в декабре, сообщает People.Матерью десятого ребенка Эдди Мерфи станет его девушка Пейдж Батчер, с которой актер встречается уже шесть лет. У пары уже есть дочь, двухлетняя Иззи.Помимо Иззи, у Мерфи восемь детей от разных женщин. Самому старшему из них, Эрику, рожденному Полетт Макнили, сейчас 29 лет.Еще пять детей Мерфи родила бывшая жена Николь, с которой он прожил 13 лет. Также у актера еще трое детей от разных женщин, втом числе, от участницы Spice Girls Мел Би.Актер славится тем, что поддерживает хорошие отношения со всеми своими детьми.Посмотреть эту публикацию в Instagram