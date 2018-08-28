Общая пройденная огнем площадь составляет 500 га
Общая пройденная огнем площадь составляет 500 га
Лесной пожар в Петушинском районе Владимирской области не угрожает населенным пунктам, эвакуация населения не планируется, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило 24 августа в 15:00, очаг возгорания находится на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес». По состоянию на 16:00 28 августа, на площади 300 га происходит тление отдельными очагами. Общая пройденная огнем площадь составляет 500 га.
В настоящее время пожар локализован, ближайшие населенные пункты отделены от места происшествия рекой. Расстоянии до них составляет около 10 км. В этой зоне находятся деревни Крутово, Богдарня, Чаща, Борок, село Марково и поселок Клязьменский.
«По всему периметру пожара оборудованы специальные минерализованные полосы, которые препятствуют распространению пожара, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов. — При этом по всему периметру также находятся сотрудники МЧС и Министерства обороны в готовности к тушению».
28 августа в тушении пожара задействованы 522 человека и 72 единицы техники, в том числе один вертолет Ка-32 и два вертолета Ми-8. На трассе М-7 «Волга» и в населенных пунктах Петушинского района сохраняется задымление. По итогам замеров установлено, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышают допустимых значений.
Также МЧС опровергает сведения о том, что из-за этого пожара произошло задымление в соседних с Владимирской областью регионах. Природные пожары сейчас зарегистрированы в ряде регионов ЦФО, они и являются причиной задымления в этих субъектах РФ.