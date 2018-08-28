Общая пройденная огнем площадь составляет 500 га

Общая пройденная огнем площадь составляет 500 гаЛесной пожар в Петушинском районе Владимирской области не угрожает населенным пунктам, эвакуация населения не планируется, сообщает ГУ МЧС России по региону.Напомним, что сообщение о пожаре поступило 24 августа в 15:00, очаг возгорания находится на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес». По состоянию на 16:00 28 августа, на площади 300 га происходит тление отдельными очагами. Общая пройденная огнем площадь составляет 500 га.В настоящее время пожар локализован, ближайшие населенные пункты отделены от места происшествия рекой. Расстоянии до них составляет около 10 км. В этой зоне находятся деревни Крутово, Богдарня, Чаща, Борок, село Марково и поселок Клязьменский.«По всему периметру пожара оборудованы специальные минерализованные полосы, которые препятствуют распространению пожара, — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Владимирской области Павел Литов. — При этом по всему периметру также находятся сотрудники МЧС и Министерства обороны в готовности к тушению».28 августа в тушении пожара задействованы 522 человека и 72 единицы техники, в том числе один вертолет Ка-32 и два вертолета Ми-8. На трассе М-7 «Волга» и в населенных пунктах Петушинского района сохраняется задымление. По итогам замеров установлено, что концентрация вредных веществ в воздухе не превышают допустимых значений.Также МЧС опровергает сведения о том, что из-за этого пожара произошло задымление в соседних с Владимирской областью регионах. Природные пожары сейчас зарегистрированы в ряде регионов ЦФО, они и являются причиной задымления в этих субъектах РФ.