Правозащитнику Александру Гапоненко запретили покидать пределы Латвии до окончания следствия. Ранее суд освободил Гапоненко из СИЗО, в котором он провел четыре месяца. Гапоненко предъявлено обвинение в разжигании вражды и деятельности, направленной против Латвии.

Правозащитнику Александру Гапоненко запретили покидать пределы Латвии до окончания следствия. Ранее суд освободил Гапоненко из СИЗО, в котором он провел четыре месяца. Гапоненко предъявлено обвинение в разжигании вражды и деятельности, направленной против Латвии. На самом деле правозащитник стремился лишь отстоять право людей обучаться в школах на родном языке.Он еще не знал, ждет ли его сегодня свобода, или вновь — Рижская центральная тюрьма. Но вещи с собой на заседание брать не стал."Правоохранительные органы не были готовы паспорт мне вернуть. Неожиданно откуда-то сверху им сказали: "выпустите этого политического заключенного, он нам больше не нужен", — рассказывает сам Гапоненко.Правозащитника подозревают в нарушении трех статей: разжигание национальной розни, деятельность, направленная против Латвии и помощь иностранному государству в борьбе с интересами Латвийской Республики. Последняя в уголовном законе недавно. И многие юристы называют эту норму сырой: интерпретировав статью, любую критику правящих политиков можно приравнять к подрыву государственного строя."Эта мера пересечения была применена как инструмент наказания до вынесения решения суда", — уверена адвокат Гапоненко Имма Янсоне.Александр Гапоненко — первый, против кого начали уголовное преследование именно по статье 81 прим. Сам он этот процесс связывает со его борьбой против реформы, которая переводит школы национальных меньшинств на латышский язык."Я не думал, что моя законная, конституционная деятельность может привести к тому, то меня реально посадят, я окажусь в тюрьме. Угрозе не снята. Мне по-прежнему грозит до 8 лет", — говорит Гапоненко.В еще одном деле, которое пока не передано в прокуратуру, вместе с Александром Гапоненко фигурирует и Татьяна Жданок. Вместе они участвовали в проведении "Вселатвийского родительского собрания". Пока не неизвестно, будут ли предъявлены обвинения. Но вот участвовать в выборах политику запретили. Центральная избирательная комиссия решила вычеркнуть Жданок из списка кандидатов. Суд постановил, что она участвовала в деятельности Коммунистической партии после 13 января 1991 года, а значит в выборах по закону участвовать она не может."Это было политическое решение. Обвинение абсолютно голословное. Обвинение в другой политической позиции, которая выдается за антидемократическую, антигосударственную", — утверждает Жданок.Ближайшую акцию протеста в штабе защиты русских школ наметили на 15 сентября, но одобрение мэрии заявка пока не получила. На поправки, ограничивающие образование на русском языке, подали жалобу в конституционный суд несколько депутатов парламента из партии "Согласие"."Я принадлежу к той группе депутатов нашего Национального собрания от партии "Согласие", которая подала заявление в конституционный суд с требованием рассмотреть эти все художества, которые придумало правительство в отношении образования национальных меньшинств, на предмет соответствия международному законодательству", — заявил депутат от партии "Согласие" Игорь Пименов.Например, пункт 13 конвенции ПАСЕ о защите нацменьшинств гарантирует им право учреждать частные учебные заведения, но латвийская реформа коснется и их. Частные школы тоже перейдут на латышский, за исключением случаев, когда между странами есть двусторонний договор. Между Россией и Латвией такого соглашения нет.Жалобу на поправки в закон об образовании конституционный суд рассмотрит в декабре, а правозащитник Гапоненко в следующий раз отправится в прокуратуру не раньше середины октября. И то, и другое уже после выборов в парламент Республики. Латвийцы отправятся на избирательные участки 6 октября.