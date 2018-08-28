Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном
уровне телеведущей Ксении Собчак. Об этом он заявил на YouTube-шоу вДудь.
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном
уровне телеведущей Ксении Собчак. Об этом он заявил на YouTube-шоу "вДудь".
В интервью ведущий проекта Юрий Дудь, поинтересовался у
литератора, почему тот несколько лет назад назвал Собчак "дурой набитой". В
ответ Лимонов заявил, что и сейчас не изменил своего мнения.
Эдуард Вениаминович вспомнил, как несколько раз телеведущая беседовала
с ним. "По-моему, это на "Дожде" было. Интервью со мной проводила Ксения
Анатольевна Собчак. Она, видимо, очень не хотела со мной ссориться, говорила: "Мы же вас любим". Я взял вот так вот и говорю: "Целуй ботинок!" Она просто
ошалела", – поделился писатель.
Также Лимонов отметил, что после программы она преподнесла ему
презент, но не в качестве жеста симпатии, а как издевку. "В конце концов она
мне подарила книгу и смотрит так, говорит: "Ну, это же, наверно, ваш любимый
писатель", – и улыбается. Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький – это
моветон, это нельзя читать, это автор "Матери", "Буревестника", – отметил
литератор.
"Она идиотка, – не унимался писатель. – Не знает, что в
33-м году, чтобы не дать Нобелевскую премию Горькому, дали Бунину. Это был
всемирно признанный, богатый, успешный, он гремел во всем мире – Алексей
Максимович Горький. Для нее "Жизнь Клима Самгина" – до сих пор заоблачная
книга. Она ничего не знает, у нее уровень ПТУ".
На этом оскорбления Собчак не закончились. На последок
писатель на звал ее "губастой губошлепой дурой".