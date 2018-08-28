Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальном уровне телеведущей Ксении Собчак. Об этом он заявил на YouTube-шоу вДудь.

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов усомнился в интеллектуальномуровне телеведущей Ксении Собчак. Об этом он заявил на YouTube-шоу "вДудь".В интервью ведущий проекта Юрий Дудь, поинтересовался улитератора, почему тот несколько лет назад назвал Собчак "дурой набитой". Вответ Лимонов заявил, что и сейчас не изменил своего мнения.Эдуард Вениаминович вспомнил, как несколько раз телеведущая беседовалас ним. "По-моему, это на "Дожде" было. Интервью со мной проводила КсенияАнатольевна Собчак. Она, видимо, очень не хотела со мной ссориться, говорила: "Мы же вас любим". Я взял вот так вот и говорю: "Целуй ботинок!" Она простоошалела", – поделился писатель.Также Лимонов отметил, что после программы она преподнесла емупрезент, но не в качестве жеста симпатии, а как издевку. "В конце концов онамне подарила книгу и смотрит так, говорит: "Ну, это же, наверно, ваш любимыйписатель", – и улыбается. Ей, этой набитой дуре, внушили, что Горький – этомоветон, это нельзя читать, это автор "Матери", "Буревестника", – отметиллитератор."Она идиотка, – не унимался писатель. – Не знает, что в33-м году, чтобы не дать Нобелевскую премию Горькому, дали Бунину. Это былвсемирно признанный, богатый, успешный, он гремел во всем мире – АлексейМаксимович Горький. Для нее "Жизнь Клима Самгина" – до сих пор заоблачнаякнига. Она ничего не знает, у нее уровень ПТУ".На этом оскорбления Собчак не закончились. На последокписатель на звал ее "губастой губошлепой дурой".