Конфликт с бывшим супругом серьезно сказался на здоровье звезды 90-х Натальи Штурм. Певицу срочно госпитализировали в одну из подмосковных больниц.

Конфликт с бывшим супругом серьезно сказался на здоровьезвезды 90-х Натальи Штурм. Певицу срочно госпитализировали в одну изподмосковных больниц.Наталье пришлось провести несколько часов под капельницей.Скандал с Игорем Павловым из-за их общего сына Арсения оставил певицу без сил.Из-за стресса 52-летняя Штурм не могла ничего есть и все время находилась вподавленном состоянии."У меня было нервное переутомление и истощение. Мне таксказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение,я начала падать в обморок", – рассказала журналистам Штурм.Исполнительнице хита "Школьный роман" к 4 часамутра стало совсем плохо, она позвонила Дане Борисовой и спросила, что ейделать. Та посоветовала вызвать скорую помощь. Медиков Наталья ожидала околочаса. Те, приехав, сразу сделали певице укол и настояли на госпитализации – упациентки было очень низкое давление.Наталья попала в больницу подмосковных Химок. Певицарассказала, что в лечебном учреждении царила атмосфера 70-х годов – однако работникидобрые и хорошие. Врачи диагностировали у Штурм нервное истощение, ей пришлосьнесколько часов провести под капельницей. Несмторя на уговоры докторов,оставаться в медицинском учреждении Наталья не захотела. Она заполнила документо добровольном отказе от дальнейшегопребывания в больнице и отправилась домой, пишет "СтарХит".Причиной стресса и последовавшей болезни звезды 90-х НатальиШтурм стал конфликт с бывшим мужем. Игорь Павлов увез 14-летнего сына Арсения вСмоленскую область и требует, чтобы певица выплачивала ему алименты. В сентябресуд должен решить, с кем из родителей будет жить ребенок. Штурм надеется, чтоАрсений останется с ней.