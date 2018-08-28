Конфликт с бывшим супругом серьезно сказался на здоровье
звезды 90-х Натальи Штурм. Певицу срочно госпитализировали в одну из
подмосковных больниц.
Конфликт с бывшим супругом серьезно сказался на здоровье
звезды 90-х Натальи Штурм. Певицу срочно госпитализировали в одну из
подмосковных больниц.
Наталье пришлось провести несколько часов под капельницей.
Скандал с Игорем Павловым из-за их общего сына Арсения оставил певицу без сил.
Из-за стресса 52-летняя Штурм не могла ничего есть и все время находилась в
подавленном состоянии.
"У меня было нервное переутомление и истощение. Мне так
сказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение,
я начала падать в обморок", – рассказала журналистам Штурм.
Исполнительнице хита "Школьный роман" к 4 часам
утра стало совсем плохо, она позвонила Дане Борисовой и спросила, что ей
делать. Та посоветовала вызвать скорую помощь. Медиков Наталья ожидала около
часа. Те, приехав, сразу сделали певице укол и настояли на госпитализации – у
пациентки было очень низкое давление.
Наталья попала в больницу подмосковных Химок. Певица
рассказала, что в лечебном учреждении царила атмосфера 70-х годов – однако работники
добрые и хорошие. Врачи диагностировали у Штурм нервное истощение, ей пришлось
несколько часов провести под капельницей. Несмторя на уговоры докторов,
оставаться в медицинском учреждении Наталья не захотела. Она заполнила документ
о добровольном отказе от дальнейшего
пребывания в больнице и отправилась домой, пишет "СтарХит".
Причиной стресса и последовавшей болезни звезды 90-х Натальи
Штурм стал конфликт с бывшим мужем. Игорь Павлов увез 14-летнего сына Арсения в
Смоленскую область и требует, чтобы певица выплачивала ему алименты. В сентябре
суд должен решить, с кем из родителей будет жить ребенок. Штурм надеется, что
Арсений останется с ней.