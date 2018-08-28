Новое фото в микроблоге самого натурального блондина отечественной эстрады всерьез насторожило поклонников. Пользователи Сети считают, что Николаю пора прекращать худеть.

Новое фото в микроблоге самого "натурального блондина"отечественной эстрады всерьез насторожило поклонников. Пользователи Сетисчитают, что Николаю пора прекращать худеть.Басков проанонсировал в Instagram новое шоу. "Скоро на канале @tvrussia стартует"Субботний вечер с Николаем Басковым" с группой @diskotekaavariya спели "Фантазера",– подписал исполнитель кадр.На снимке певец, одетый в черное, позирует в компанииколлег по творческому цеху. Фанаты Баскова отметили, что он выглядит нездорово."Взгляд просто полон печали, исхудавший, как будтозаставляют улыбаться. Вы точно здоровы, Николай? Переживаем всей семьей!", "Коля, хватит худеть, одникосточки остались", "О боже. Даже не узнала. Дрыщь какой. Коля, срочнона плюшкину диету...", "Баскову уже хватит худеть", "Меньше всех, худее всех, как ребенок...",– прокомментировали фото подписчики Николая.Отметим, за последниепару лет певец очень похудел. Многие отмечали, что артисту к лицу такиеперемены. Возможно, причиной тому стала бурная личная жизнь артиста. Ведь осеньюпрошлого года стало известно, что Николай Басков и модель Виктория Лопыревапланируют пышную церемонию бракосочетания, которая пройдет 5 октября в столицеЧечни Грозном. Однако потом Басков в "Прямом эфире" у Андрея Малаховавдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, авеселиться в день памяти неприлично.