Из хулиганских побуждений мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удары руками и ногами по кузову легкового автомобиля «KIA».

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Кольчугино, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).В начале августа текущего года в дежурную часть полиции поступил звонок от 55-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ее легковой автомобиль «KIA», припаркованный на одной из улиц города Кольчугино, умышлено повредил неизвестный.Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель.Находясь в состоянии алкогольного опьянения и проходя мимо автомобиля, мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений, нанес удары руками и ногами по кузову авто, причинив материальный ущерб владелице на сумму более 10 тысяч рублей.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.