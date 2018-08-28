В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 68 команд территориальных органов МВД России...

С 21 по 25 августа 2018 года в г. Рязани прошел командный чемпионат МВД России по служебному многоборью в спортивной дисциплине служебное автомногоборье.В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 68 команд территориальных органов МВД России.Командное первенство определялось по сумме чистого времени, показанного экипажем при прохождении следующих дисциплин:– экзамен на знание правил дорожного движения;– бег со стрельбой;– преодоление трассы профессионального и скоростного маневрирования.По результатам проведенных соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:1-е место заняла команда МВД по Республике Татарстан;2-е место – ГУ МВД России по г. Москве (в 2017 году – 6-е место);3-е место – МВД по Республике Башкортостан.Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве была представлена экипажем в составе: майора полиции Зуева Георгия Ивановича, инспектора 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве, и майора полиции Старовойтова Александра Анатольевича, инспектора службы ППОДПиКИГ ГУ МВД России по г. Москве.УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве