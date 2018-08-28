В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 68 команд территориальных органов МВД России...
С 21 по 25 августа 2018 года в г. Рязани прошел командный чемпионат МВД России по служебному многоборью в спортивной дисциплине служебное автомногоборье.
В соревнованиях приняли участие 136 сотрудников из 68 команд территориальных органов МВД России.
Командное первенство определялось по сумме чистого времени, показанного экипажем при прохождении следующих дисциплин:
– экзамен на знание правил дорожного движения;
– бег со стрельбой;
– преодоление трассы профессионального и скоростного маневрирования.
По результатам проведенных соревнований в общекомандном зачете места распределились следующим образом:
1-е место заняла команда МВД по Республике Татарстан;
2-е место – ГУ МВД России по г. Москве (в 2017 году – 6-е место);
3-е место – МВД по Республике Башкортостан.
Сборная команда ГУ МВД России по г. Москве была представлена экипажем в составе: майора полиции Зуева Георгия Ивановича, инспектора 2 ОПП ГУ МВД России по г. Москве, и майора полиции Старовойтова Александра Анатольевича, инспектора службы ППОДПиКИГ ГУ МВД России по г. Москве.
УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве