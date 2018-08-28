Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных перенес операцию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломы пальца ноги и кисти руки.

Единственный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных перенесоперацию. Мужчине потребовалась помощь медиков после того, как он получил переломыпальца ноги и кисти руки.Мужчина опубликовал в Stories своего Instagram нескольковидеозаписей, которые были сделаны до и после вмешательства врачей. На кадрахзаметно, что, несмотря на травмы, Денис не теряет бодрости духа.Сначала Шальных показал подписчикам отек на руке и с юморомрассказал о предстоящей операции. "Завтра вот это вскроют, и туда вставятпластинку. Как можно увидеть, конечность уже потихоньку начинает отмирать", -иронично заметил сын знаменитости, и далее продемонстрировал рентгеновскиеснимки.После, уже в больничной палате, Денис сообщил, что врачи разрешилиприсутствовать в операционной его коту и "это был беспрецедентный случай вроссийской медицине". Также мужчина рассказал, что во времяхирургического вмешательства он оставался в сознании, поэтому смог наблюдать за действиямиврачей."Оказалось это гораздо грязнее, чем я видел это на видео в YouTubeс подобными операциями. У меня там и кость торчала, и все было в мясе красном.Было все красиво и графично и вообще здорово, мне понравилось. И самое главное,что ты ничего не чувствуешь", – поделился впечатлениями Шальных.О том, что Денис травмировался во времязаписи его дебютного альбома, стало известно 25 августа из его микроблога. Как именно получилтравмы музыкант предпочел умолчать, однако посетовал, что теперь ему приходитсянесладко. Напомним, Шальных с другом Вовой создал группу "2odD".Как писали Dni.Ru, Денис обладает нестандартной внешностью:он татуирован буквально с головы до ног, а также имеет несколько жутких шрамов.Многочисленные татуировки единственный наследник Елены Яковлевой делал вюности, выражая социальный протест.