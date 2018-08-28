Исполнительница Наташа Королева раскритиковать поющую
телеведущую Ольгу Бузову за поспешный отказ от перспективного жениха. Якобы
девушка упустила свое счастье.
Исполнительница Наташа Королева раскритиковать поющую
телеведущую Ольгу Бузову за поспешный отказ от перспективного жениха. Якобы
девушка упустила свое счастье.
В первом выпуске шоу "Замуж за Бузову" Ольга отсеяла пять из
15 претендентов на ее сердце. Среди тех, кто в тот вечер отправился домой, был
давний друг Наташи Королевой композитор Герман Титов.
Мужчина много лет пишет хиты старожилам отечественной
эстрады: Стасу Михайлову, Диме Билану и Лолите, а в Белорусии, он вообще настоящая
звезда. Титов и сам выступает в качестве вокалиста, а также работает на
телевидении.
"Эх,Оля Оля @buzova86 такого хлопца недооценила , шо то вы с
сестрой не очень то дальновидные оказались !!! Какие могли бы хиты появиться в репертуаре
артистки Бузовой от композитора Германа Титова. (…) Говорила тебе Герман, нечего там ловить!Сердце то героини
занято давно другим ! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальное
это так ,ШОУ!!! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Королева в
Instagram, намекнув на некого тайного любовника поющей телеведущей.
Фолловеры отметили, что Бузова и Титов не пара, так как всесторонне
одаренный и положительный молодой мужчина достоин пассии получше. "А я только рада, что такой талантливый и красивый
парень не попал в руки Бузовой! Он совсем другого уровня человек, все у него
будет хорошо и без нее!", "Да эта Бузова чурка с глазами 😂 вот и не дооценила", "Мне кажется участникам
заплатили – ну кому реально может понравится Бузова, да и еще бороться за нее на всю страну в передаче с таким названием. Ресницы, губы ненатуральные,
какая-то неестественная", – рассуждали интернет-обыватели в комментариях.