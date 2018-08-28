Исполнительница Наташа Королева раскритиковать поющую телеведущую Ольгу Бузову за поспешный отказ от перспективного жениха. Якобы девушка упустила свое счастье.

Исполнительница Наташа Королева раскритиковать поющуютелеведущую Ольгу Бузову за поспешный отказ от перспективного жениха. Якобыдевушка упустила свое счастье.В первом выпуске шоу "Замуж за Бузову" Ольга отсеяла пять из15 претендентов на ее сердце. Среди тех, кто в тот вечер отправился домой, былдавний друг Наташи Королевой композитор Герман Титов.Мужчина много лет пишет хиты старожилам отечественнойэстрады: Стасу Михайлову, Диме Билану и Лолите, а в Белорусии, он вообще настоящаязвезда. Титов и сам выступает в качестве вокалиста, а также работает нателевидении."Эх,Оля Оля @buzova86 такого хлопца недооценила , шо то вы ссестрой не очень то дальновидные оказались !!! Какие могли бы хиты появиться в репертуареартистки Бузовой от композитора Германа Титова. (…) Говорила тебе Герман, нечего там ловить!Сердце то героинизанято давно другим ! Высоким, глазастым темпераментным брюнетом! А остальноеэто так ,ШОУ!!! (здесь и далееорфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Королева вInstagram, намекнув на некого тайного любовника поющей телеведущей.Фолловеры отметили, что Бузова и Титов не пара, так как всестороннеодаренный и положительный молодой мужчина достоин пассии получше. "А я только рада, что такой талантливый и красивыйпарень не попал в руки Бузовой! Он совсем другого уровня человек, все у негобудет хорошо и без нее!", "Да эта Бузова чурка с глазами 😂 вот и не дооценила", "Мне кажется участникамзаплатили – ну кому реально может понравится Бузова, да и еще бороться за нее на всю страну в передаче с таким названием. Ресницы, губы ненатуральные,какая-то неестественная", – рассуждали интернет-обыватели в комментариях.