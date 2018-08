Королевы голых землекопов полагаются на свою колонию в вопросе воспитания молодняка. Как оказалось, они при этом могут очень умело манипулировать своими подчинёнными, чтобы разбудить в них материнские инстинкты.

Королева колонии голых землекопов (Heterocephalus glaber) полагается на своих подопечных в вопросе воспитания молодняка. Недавно японские учёные выяснили, каким образом грызунов рангом пониже подготавливают к уходу за будущим потомством "знатных дам". Способ оказался не из приятных: животные поедают экскременты королевы."Вечно молодые" голые землекопы отличаются сложной социальной организацией колонии. За исключением нескольких самцов, которые спариваются с королевой, остальные члены колонии (рабочие особи) проводят все свои дни в поисках пищи, они также защищают колонию от хищников и ухаживают за молодняком королевы.Биологи решили выяснить, почему рабочие особи женского пола ухаживают за потомством королевы. Дело в том, что для возникновения у этих самок материнского инстинкта им необходимы гормоны, которые организм вырабатывает во время беременности. Но репродуктивные органы, производящие гормоны, не развиваются у "подчинённых" самок. Возникает вопрос: чем же можно объяснить появление у голых землекопов материнских чувств?Согласно исследованию, опубликованному в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, ответ может быть связан с сомнительным аспектом поведения голых землекопов: копрофагией, или поеданием собственных или чужих экскрементов.Специалисты провели в лаборатории эксперимент с несколькими группами голых землекопов. Одна группа самок питалась экскрементами беременной королевы, другая – фекалиями королевы, не вынашивающей потомство. Ещё одна группа животных питалась "результатами вкусных обедов" небеременной королевы, но к этим экскрементам учёные добавили гормон группы эстрогенов – эстрадиол. Отметим, что ранее учёные установили, что именно он ответственен за появление материнского инстинкта, заставляющего животных кормить детёнышей и ухаживать за их шёрсткой.Через несколько дней после введения разных вариантов кала королев в рацион грызунов учёные начали проигрывать животным записанные ранее звуки, издаваемые детёнышами голых землекопов. В итоге только самки, питавшиеся фекалиями беременной королевы или фекалиями с добавлением гормона, отвлекались от своих занятий и начинали прислушиваться к звукам.Более того, учёные выяснили, что в фекалиях и моче этих самок наблюдалось повышенное содержание эстрогена (в сравнении с особями, которых кормили фекалиями небеременной королевы).Специалисты предполагают, что беременные королевы голых землекопов при помощи своих фекалий стимулируют появление материнского инстинкта у подчинённых самок, подготавливая их таким образом к будущему уходу за детёнышами.