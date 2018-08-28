Недавно актер Иван Краско заявил во всеуслышание, что его 27-летняя супруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит престарелому супругу справиться о его здоровье. Оказывается, пара уже давно общаются только как друзья. Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего. В чем же причина расставания и как будут развиваться дальнейшие события в жизни Краско, Dni.Ru узнали у ведуньи Саоны.

Недавно актер Иван Краско заявил во всеуслышание, что его 27-летняя супруга Наталья Шевель с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка отправилась в путешествие по миру и изредка звонит престарелому супругу справиться о его здоровье. Оказывается, пара уже давно общаются только как друзья. Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего. В чем же причина расставания и как будут развиваться дальнейшие события в жизни Краско, Dni.Ru узнали уОтношения Натальи Шевель и ИванаКраско изначально хоть и были подкреплены личной симпатией и уважением друг кдругу, но базировались вовсе не на большой и чистой любви, а исключительно навзаимной выгоде. Этот факт они оба осознавали с первого дня отношений. Наталья получалаот пожилого актера необходимые финансовые ресурсы и рычаги продвижения покарьерной лестнице, а Иван видел в молодой спутнице своеобразную "таблетку",которая вылечит его от тоски после расставания с бывшей супругой – НатальейВяль."Вижу, что присутствие НатальиШевель рядом никак не утешало его, он постоянно переживал и думал о предыдущейжене и детях. Поэтому случилось то, что и должно было случиться – он принял решениевернуться к своей семье, – заявила Саона. – С Натальей Вяль они возобновят отношения,в семье восстановится гармония, а временное расставание покажется им обоимнелепой ошибкой. Между ним и Шевель окончательно поставлена точка".По словам ясновидящей, каких-тоскандалов, взаимных обвинений и дележки имущества между ними не будет. "Продолжительноепутешествие Натальи – лишнее тому подтверждение, ведь это не что иное каккрасивый финальный жест, подарок от Ивана. Оба получили от этих отношениймаксимум из того, что было возможно, и без сожалений разошлись", – уверенаСаона.Напомним, ранее Иван Краско рассказал, что его 27-летняя супруга с ним больше не живет. Несколько месяцев назад девушка уехала в путешествие по миру и изредка звонит справиться о здоровье. Они уже давно общаются только как друзья. Иван Краско отметил, что вопрос о расставании с Натальей назрел уже давно, ведь у их семьи нет будущего. Шевель не хочет заводить с ним детей. Актер добавил, что хочет вернуться к бывшей возлюбленной Наталье Вяль. Впрочем, позже он изменил свою точку зрения и рассказал, что у него в семье все хорошо.