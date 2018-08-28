Женщины рассказали о том, как часто им снятся эротические сны. У большинства опрошенных это происходит периодически (67% респонденток).

Женщинырассказали о том, как часто им снятся эротические сны. У большинства опрошенныхэто происходит периодически (67% респонденток).Примечательно, что влияние начастоту таких сновидений оказала не частота половых актов, а продолжительностьотношений. Чем дольше длились отношения, тем эротические сюжеты в снах быличаще. Четверть же опрошенных россиянок и вовсе могут вспомнить один-два такихсна за всю жизнь.Какие сны женщины считают"эротическими"? Для 48% респонденток главное, чтобы было чувство физическоговозбуждения. 23% считают, что сон можно назвать эротическим только если в немзаниматься сексом, 21% что можно быть не участником, а наблюдателем. 8% считаютсон эротическим, если в нем есть романтика, свидания, поцелуи, но секс не успелприсниться.Также женщин спросили, снилосьли им то, что они хотели, но боялись попробовать в реальной жизни. 63% ответили,что нет, 37% – что такое им снилось, причем 35% из них происходящее во снепонравилось, а 2% – нет.Исследователям удалось выяснить,кто является наиболее частым участником эротических снов россиянок. Вбольшинстве случаев это незнакомцы – 29%. 26% опрошенных не смогли вспомнитьгероя таких снов, для 19% этим героем является их партнер. 9%респонденток во сне видят бывших возлюбленных, 6% – друзей, 4% – известныхлюдей. К остальным во сне приходят коллеги или люди, которых они видятрегулярно (продавец, тренер и т.д.).Интересно,что 42% опрошенных никому не рассказывают о своих эротических снах, 29%рассказывают только своему мужчине, 21% – подругам, 8% могут рассказать тому,кто снился, но не говорят, что это был эротический сон.“Эротические сны говорято том, что во время бодрствования человек не тратит всю свою сексуальнуюэнергию. Чем дольше отношения, тем чаще секс отходит на второй план – еговытесняют дети, работа, ремонт и многое другое” – объяснила психолог, семейныйконсультант, эксперт Тренинг-центра “СЕКС.РФ”Галина Дмитриева. При этом она добавила, что это не всегда означает, что сексанет. Просто он вызывает меньший эмоциональный отклик и оставляет большесексуальной энергии, которую мозг пытается исчерпать во сне.