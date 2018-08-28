Женщины
рассказали о том, как часто им снятся эротические сны. У большинства опрошенных
это происходит периодически (67% респонденток).
Женщины
рассказали о том, как часто им снятся эротические сны. У большинства опрошенных
это происходит периодически (67% респонденток).
Примечательно, что влияние на
частоту таких сновидений оказала не частота половых актов, а продолжительность
отношений. Чем дольше длились отношения, тем эротические сюжеты в снах были
чаще. Четверть же опрошенных россиянок и вовсе могут вспомнить один-два таких
сна за всю жизнь.
Какие сны женщины считают
"эротическими"? Для 48% респонденток главное, чтобы было чувство физического
возбуждения. 23% считают, что сон можно назвать эротическим только если в нем
заниматься сексом, 21% что можно быть не участником, а наблюдателем. 8% считают
сон эротическим, если в нем есть романтика, свидания, поцелуи, но секс не успел
присниться.
Также женщин спросили, снилось
ли им то, что они хотели, но боялись попробовать в реальной жизни. 63% ответили,
что нет, 37% – что такое им снилось, причем 35% из них происходящее во сне
понравилось, а 2% – нет.
Исследователям удалось выяснить,
кто является наиболее частым участником эротических снов россиянок. В
большинстве случаев это незнакомцы – 29%. 26% опрошенных не смогли вспомнить
героя таких снов, для 19% этим героем является их партнер. 9%
респонденток во сне видят бывших возлюбленных, 6% – друзей, 4% – известных
людей. К остальным во сне приходят коллеги или люди, которых они видят
регулярно (продавец, тренер и т.д.).
Интересно,
что 42% опрошенных никому не рассказывают о своих эротических снах, 29%
рассказывают только своему мужчине, 21% – подругам, 8% могут рассказать тому,
кто снился, но не говорят, что это был эротический сон.
“Эротические сны говорят
о том, что во время бодрствования человек не тратит всю свою сексуальную
энергию. Чем дольше отношения, тем чаще секс отходит на второй план – его
вытесняют дети, работа, ремонт и многое другое” – объяснила психолог, семейный
консультант, эксперт Тренинг-центра “СЕКС.РФ”
Галина Дмитриева. При этом она добавила, что это не всегда означает, что секса
нет. Просто он вызывает меньший эмоциональный отклик и оставляет больше
сексуальной энергии, которую мозг пытается исчерпать во сне.