Российский исполнитель после долгого молчания
дал о себе знать. Витас снялся в клипе на композицию Roll With the Beat американского рэпера
Nappy Roots.
Российский исполнитель после долгого молчания
дал о себе знать. Витас снялся в клипе на композицию Roll With the Beat американского рэпера
Nappy Roots.
"Воскрешения" артиста в
таком дуэте никто не ожидал. Ролик снят
в футуристичном стиле на фоне галактик и с участием НЛО.
По сюжету, певец сидит
в космической лаборатории, а потом начинается вечеринка.
Примечательно, что в клипе Витас практически не поет, а только издает
нечленораздельные звуки.
Пользователи
Сети тут же высмеяли артиста в блестящем наряде и его странную роль в ролике. "Клокочет как вода
в сломанном унитазе!", "Витас поет "Курлык-Курлык"?!!!", – отметили в комментариях к клипу на
YouTube
зрители.
Кроме того, они отметили, что 39-летний певец плохо выглядит. "Помотала тебя жизнь, старик", "Что стало с ним? Лицо опухшее… видимо, спирт заливает на раз-два", "Вот с этим Америку покорять? Поржать если только, что за бормотания
языком?", "Да уж, время не пощадило Витаса: с заливистых весенних воплей
молодого кота ему пришлось перейти на сдавленное урчащее мяуканье", – вынесли
вердикт комментаторы.
А вот
адвокат артиста уверен: на клип можно "залипнуть", поскольку очень
уж он хорошо снят. "Пока вы тут женитесь
и разводитесь – Витас делом занят!" — цитирует Сергея Жорина
Напомним, последний альбом
Витаса вышел в 2016 году. После этого исполнитель часто становился
фигурантом скандалов и на долгое время исчез с глаз публики.