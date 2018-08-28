Российский исполнитель после долгого молчания дал о себе знать. Витас снялся в клипе на композицию Roll With the Beat американского рэпера Nappy Roots.

Российский исполнитель после долгого молчаниядал о себе знать. Витас снялся в клипе на композицию Roll With the Beat американского рэпераNappy Roots."Воскрешения" артиста втаком дуэте никто не ожидал. Ролик снятв футуристичном стиле на фоне галактик и с участием НЛО.По сюжету, певец сидитв космической лаборатории, а потом начинается вечеринка.Примечательно, что в клипе Витас практически не поет, а только издаетнечленораздельные звуки.ПользователиСети тут же высмеяли артиста в блестящем наряде и его странную роль в ролике. "Клокочет как водав сломанном унитазе!", "Витас поет "Курлык-Курлык"?!!!﻿", – отметили в комментариях к клипу наYouTubeзрители.Кроме того, они отметили, что 39-летний певец плохо выглядит. "Помотала тебя жизнь, старик﻿", "Что стало с ним? Лицо опухшее… видимо, спирт заливает на раз-два﻿", "Вот с этим Америку покорять? Поржать если только, что за бормотанияязыком?", "Да уж, время не пощадило Витаса: с заливистых весенних воплеймолодого кота ему пришлось перейти на сдавленное урчащее мяуканье", – вынесливердикт комментаторы.А вотадвокат артиста уверен: на клип можно "залипнуть", поскольку оченьуж он хорошо снят. "Пока вы тут женитесьи разводитесь – Витас делом занят!" — цитирует Сергея ЖоринаНапомним, последний альбомВитаса вышел в 2016 году. После этого исполнитель часто становилсяфигурантом скандалов и на долгое время исчез с глаз публики.