Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цель нападок США на строящийся российский газопровод Северный поток – 2. По словам руководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловлена собственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цельнападок США на строящийся российский газопровод "Северный поток – 2". По словамруководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловленасобственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.Лавров отметил, что в Москве хорошо понимают намерениязаокеанских партнеров. Руководитель внешнеполитического ведомства в интервьюсловацкого изданию "Правда" подчеркнул, что позиция США заключается впродвижении своего голубого топлива в Европу. "В частности, заставить страныЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупатьсжиженный природный газ из США", – цитирует министра .Глава внешнеполитического ведомства сравнил цены натрубопроводный газ из России, который планируется поставлять газопроводом"Северный поток – 2", и на сжиженное голубое топливо из СоединенныхШтатов. Стоимость российского газа меньше на 30-40%, приводит слова ЛавроваМинистр вновь подчеркнул, что проект строящегося газопроводаносит исключительно коммерческий характер, его реализация призвана создатьновые маршруты для транспортировки топлива. "Европейцам решать, какой извариантов им нравится больше", – сказал глава МИДа.Напомним, в июле этого года глава Белого дома Дональд Трампв ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании ТерезойМэй назвал строительство "Северного потока – 2" "большойошибкой". Он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, котораявыступает за реализацию проекта.Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по днуБалтийского моря в Европу. В июле началась его прокладка на территорииГермании. Со строительством ветки на нее переведут значительные объемы экспортароссийского голубого топлива в Европу.И если для Германии строительство газопровода принесетогромную выгоду, то, к примеру, для Украины, это станет настоящей катастрофой.Аналитики отмечают, что бюджет Незалежной может потерять до 10% поступлений,что ухудшит и без того плачевную социально-экономическую ситуацию в стране.