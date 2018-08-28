Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цель
нападок США на строящийся российский газопровод Северный поток – 2. По словам
руководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловлена
собственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал цель
нападок США на строящийся российский газопровод "Северный поток – 2". По словам
руководителя внешнеполитического ведомства, позиция Вашингтона обусловлена
собственными корыстными интересами на энергетическом рынке Старого Света.
Лавров отметил, что в Москве хорошо понимают намерения
заокеанских партнеров. Руководитель внешнеполитического ведомства в интервью
словацкого изданию "Правда" подчеркнул, что позиция США заключается в
продвижении своего голубого топлива в Европу. "В частности, заставить страны
ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать
сжиженный природный газ из США", – цитирует министра .
Глава внешнеполитического ведомства сравнил цены на
трубопроводный газ из России, который планируется поставлять газопроводом
"Северный поток – 2", и на сжиженное голубое топливо из Соединенных
Штатов. Стоимость российского газа меньше на 30-40%, приводит слова Лаврова
.
Министр вновь подчеркнул, что проект строящегося газопровода
носит исключительно коммерческий характер, его реализация призвана создать
новые маршруты для транспортировки топлива. "Европейцам решать, какой из
вариантов им нравится больше", – сказал глава МИДа.
Напомним, в июле этого года глава Белого дома Дональд Трамп
в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой
Мэй назвал строительство "Северного потока – 2" "большой
ошибкой". Он раскритиковал канцлера Германии Ангелу Меркель, которая
выступает за реализацию проекта.
Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну
Балтийского моря в Европу. В июле началась его прокладка на территории
Германии. Со строительством ветки на нее переведут значительные объемы экспорта
российского голубого топлива в Европу.
И если для Германии строительство газопровода принесет
огромную выгоду, то, к примеру, для Украины, это станет настоящей катастрофой.
Аналитики отмечают, что бюджет Незалежной может потерять до 10% поступлений,
что ухудшит и без того плачевную социально-экономическую ситуацию в стране.