Компания LG вслед за Samsung представила свой первый смартфон на Android One — "облегченной" версии платформы Google, свободной от надстроек, фирменных интерфейсов, партнерских приложений и других программных примесей. Несмотря на то что "голый" Android преимущественно устанавливают на слабые смартфоны, G7 One относится к разряду высококлассных устройств.Новинка оснащается процессором Snapdragon 835, 6,1-дюймовым "суперярким" экраном 1440p и динамиком Boombox, позаимствованным у G7 ThinQ. Также в активе у G7 One — 3,5-мм гнездо для подключения наушников и четыре цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП), работающих параллельно, как у недавних флагманов LG.Однако основная камера у аппарата только одна: сзади установлен 16-мегапиксельный датчик f/1,6, спереди — 8-мп сэлфи-камера (f/1,9). Объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта, встроенной — 32 ГБ, имеется microSD-слот. Емкость батареи — 3000 мАч.∎Samsung впервые выпустила смартфон на "легкой" Android Go читайте такжеВ LG утверждают, что новинка будет предлагаться "по исключительной цене". Помимо G7 One, компания показала его более доступный с вариант — G7 Fit. Эта модель комплектуется более медленным процессором Snapdragon 821 и более простой камерой, а поверх Android 8.1 Oreo установлено ПО компании. Больше деталей о G7 Fit и G7 One расскажут на выставке IFA 2018, которая пройдет в Берлине с 31 августа по 5 сентября.