Фотомодель Алена Краснова не дает покоя завистникам. Молодая, красивая и к тому же при деньгах.

Фотомодель Алена Краснова не дает покоя завистникам. Молодая,красивая и к тому же при деньгах.Алене удалось захомутать одного из самых завидных российскихженихов – внука Аллы Пугачевой Никуту Преснякова, тем самым породнившись сразус двумя знаменитыми семьями. Удачно выйдя замуж, Краснова не толькоавтоматически стала частью звездного Олимпа, но и получила доступ к деньгамновоиспеченных родственников, так по крайней мере считают злопыхатели.Недруги обвиняют красотку в мотовстве. Якобы девушка тратитсредства Никиты и его семьи. И немудрено: Краснова то и дело публикует в своем Instagramснимки с фешенебельных курортов, роскошных ресторанов и бутиков. Поэтому ее тутже причислили к представителям "золотой молодежи".Многих интернет-обывателей смущает, что Алена и Никита неспешат заводить детей. В одном из интервью девушка заявила, что пока непланирует становиться матерью, она и ее супруг хотят пожить для себя.Естественно, пользователи Instagram считают необходимымпостоянно оповещать Краснову в комментариях о том, что, по их мнению, онарасточительна и недостаточно уделяет внимания мужу. Сама Алена никак не реагирует на слова подписчиков, обычно оставляет их без ответа, и на днях она поделилась серией еще более богемных кадров, сообщает .Добавим, что роскошнаясвадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлымлетом. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, ФилиппКиркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщалиосведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодыхсоставила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.