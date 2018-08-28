Фотомодель Алена Краснова не дает покоя завистникам. Молодая,
красивая и к тому же при деньгах.
Фотомодель Алена Краснова не дает покоя завистникам. Молодая,
красивая и к тому же при деньгах.
Алене удалось захомутать одного из самых завидных российских
женихов – внука Аллы Пугачевой Никуту Преснякова, тем самым породнившись сразу
с двумя знаменитыми семьями. Удачно выйдя замуж, Краснова не только
автоматически стала частью звездного Олимпа, но и получила доступ к деньгам
новоиспеченных родственников, так по крайней мере считают злопыхатели.
Недруги обвиняют красотку в мотовстве. Якобы девушка тратит
средства Никиты и его семьи. И немудрено: Краснова то и дело публикует в своем Instagram
снимки с фешенебельных курортов, роскошных ресторанов и бутиков. Поэтому ее тут
же причислили к представителям "золотой молодежи".
Многих интернет-обывателей смущает, что Алена и Никита не
спешат заводить детей. В одном из интервью девушка заявила, что пока не
планирует становиться матерью, она и ее супруг хотят пожить для себя.
Естественно, пользователи Instagram считают необходимым
постоянно оповещать Краснову в комментариях о том, что, по их мнению, она
расточительна и недостаточно уделяет внимания мужу. Сама Алена никак не реагирует на слова подписчиков, обычно оставляет их без ответа, и на днях она поделилась серией еще более богемных кадров, сообщает .
Добавим, что роскошная
свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым
летом. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200
человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп
Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали
осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых
составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.