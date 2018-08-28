Медицинская сфера в Москве активно развивается. Открываются новые учреждения, год от года повышается качество оказания медицинской помощи, а благодаря электронным сервисам записаться к врачу можно максимально быстро и удобно. Другое важное направление развития медицинской отрасли в столице – создание биомедицинских кластеров. Один из них недавно появился в Сколково. Москвичи и гости столицы смогут получить в нем услуги высочайшего качества от лучших мировых клиник.

Медицинская сфера в Москве активно развивается. Открываются новые учреждения, год от года повышается качество оказаниямедицинской помощи, а благодаря электронным сервисам записаться к врачу можномаксимально быстро и удобно. Другое важное направление развития медицинскойотрасли в столице – создание биомедицинских кластеров. Один из них недавнопоявился в Сколково. Москвичи и гости столицы смогут получить в нем услугивысочайшего качества от лучших мировых клиник.Медицинский кластер в Сколково – это долгоиграющий проект. Втечение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров -планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых разныхзаболеваний: кардиология, ортопедия, онкология, травматология, неврология имногих других.Жителям столицы больше не придется выезжать за границу дляполучения тех или иных медицинских услуг. Более того, технологии, которые будутиспользоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичногоздравоохранения.Первым резидентом медкластера в Сколково стала"Хадасса" (Hadassah) – одна из лучших и старейших клиник Израиля. Еефилиал начнет работать в центре уже в ближайшее время. Здесь пациенты смогутпройти полную диагностику организма, что позволит выявить заболевания на раннейстадии. При необходимости можно получить удаленную консультацию специалиста.В четырехэтажном корпусе клиники разместились отделенияэндоскопии, кардиологии, лучевой диагностики и УЗИ. Оборудованы кабинеты дляпрофильных специалистов – хирурга/ортопеда, невролога/психолога, гинеколога,онколога, ЛОР-врача, офтальмолога, дерматолога, уролога, инфекциониста-эпидемилолога,эндокринолога. Персонал диагностического центра будет на 25% состоять изиностранных специалистов высочайшего класса.Помимо лечебной практики, в "Хадассе" организуютпрограммы подготовки медицинского персонала, в том числе врачей из московских поликлиник и больниц. Кроме того, в клинике создан тренировочный симуляционныйцентр, где на специализированном оборудовании будут оттачиваться сложныепрофессиональные навыки."Мы надеемся, что этот диагностический центр позволитздоровым людям узнать о потенциальных проблемах со здоровьем раньше ипредотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других", –отметил генеральный директор "Хадасса" Зеев Ротштейн.Израильская клиника – лишь первая ласточка. В настоящеевремя продолжаются переговоры с десятком ведущих мировых медицинских центров поповоду открытия филиалов в Сколково.В июне этого года было подписаносоглашение о строительстве в кластере филиала корейского госпиталя "Бундан"(Bundang) Сеульского национального университета. Как отметил глава столичногостройкомплекса Марат Хуснуллин, в настоящий момент ведется проектированиездания, строительные планируется завершить в течение ближайшихдвух лет, а еще через год "Госпиталь будущего" сможет принять первыхпациентов.Площадь филиала корейского госпиталя впечатляет -более 48 тысяч квадратных метров. Клиника будет рассчитана на 260 коек, в нейпоявятся восемь операционных. Специалисты филиала смогут принять около 26 тысячпациентов в год.Филиал корейской клиники не случайно называют"Госпиталь будущего". Это полностью безбумажный, цифровой медицинскийцентр, взявший на вооружение передовые методики и технологии. На его базе появитсябиобанк тканей и геномный центр для исследования генетических предрасположенностей.Ведущие специалисты сосредоточатся на клинической работе внейрохирургии, онкологии, кардиологии и других областях медицины."Пациентысмогут получать качественную медицинскую помощь с применением всех доступныхинноваций, а российские врачи будут знакомиться с передовыми корейскимимедицинскими практиками и повышать квалификацию", – отметил Хуснуллин.В перспективе медицинский кластер в "Сколково"сможет оказывать высокотехнологичную помощь более 300 тысячам пациентов в год.К 2021 году в инновационном центре появится многопрофильный госпиталь сакцентом на лечение онкологических заболеваний, а также апарт-отель. Крометого, активно ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса.Реализацию проекта современного медицинского кластера в"Сколково" высоко оценивают экспертное и профессиональное сообщества.В комментарии для Dni.Ru директор Института здравоохранения Высшей школыэкономики (ВШЭ) Лариса Попович отметила, что главная идея центра – перенесениелучших зарубежных практик на российскую почву.Специалист выделила несколько направлений развитиямедцентра. Прежде всего, это использование прорывных нозологических технологий,в том числе для лечения онкобольных. Еще одно направление развития центра,отметила Попович, – привлечение в кластер иностранных туристов.В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, директорНПЦ Медрадиологии Сергей Морозов выразил уверенность, что кластер станетдрайвером и стимулом развития медицины в нашей стране. "В России появитсябольше высококлассных специалистов", – отметил он.Помимо помещений медицинского назначения, первая очередькластера включает в себя административный блок, конференц-зал, кафе на 100мест, которое расположится в многосветном атриуме "Зимний сад" собщественной зоной. Кроме того, пациенты смогут воспользоваться прачечной.Помимо медицинской деятельности, кластер в"Сколково" будет реализовывать образовательную и исследовательскуюфункции. Так, в конце апреля в нем состоялась научно-практическая конференция"Лучшие мировые практики управления качеством медицинской помощи",которая была ориентирована на внедрение в российскую практику эффективныхрешений по оказанию медуслуг.Один из важнейших вопросов реализации проекта медицинскогокластера – его транспортная доступность. С этим никаких проблем нет. Комплексрасположен очень удобно: неподалеку расположен МКАД, добраться от центрастолицы можно за 20 минут. В будущем в Сколково придетРублево-Архангельская линия метро, которая пройдет от Большой кольцевой линии(БКЛ) московской подземки.Напомним, за 2011-2017 годы в Москве было построено 66объектов здравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемьобъектов, пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – наоснове внебюджетных источников финансирования. До 2020 года в Москве появитсяеще 62 медицинских учреждения. В их числе – больничный комплекс с родильнымотделением на тысячу мест на территории поселка Коммунарка в Новой Москве, атакже поликлиники, подстанции скорой помощи.