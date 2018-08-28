Медицинская сфера в Москве активно развивается. Открываются новые учреждения, год от года повышается качество оказания
медицинской помощи, а благодаря электронным сервисам записаться к врачу можно
максимально быстро и удобно. Другое важное направление развития медицинской
отрасли в столице – создание биомедицинских кластеров. Один из них недавно
появился в Сколково. Москвичи и гости столицы смогут получить в нем услуги
высочайшего качества от лучших мировых клиник.
Медицинская сфера в Москве активно развивается. Открываются новые учреждения, год от года повышается качество оказания
медицинской помощи, а благодаря электронным сервисам записаться к врачу можно
максимально быстро и удобно. Другое важное направление развития медицинской
отрасли в столице – создание биомедицинских кластеров. Один из них недавно
появился в Сколково. Москвичи и гости столицы смогут получить в нем услуги
высочайшего качества от лучших мировых клиник.
Медицинский кластер в Сколково – это долгоиграющий проект. В
течение 10-15 лет на его огромной территории – 450 тысяч квадратных метров -
планируется разместить до 15 клиник, специализирующихся на лечении самых разных
заболеваний: кардиология, ортопедия, онкология, травматология, неврология и
многих других.
Жителям столицы больше не придется выезжать за границу для
получения тех или иных медицинских услуг. Более того, технологии, которые будут
использоваться в Сколково, станут внедряться в повседневную практику столичного
здравоохранения.
Первым резидентом медкластера в Сколково стала
"Хадасса" (Hadassah) – одна из лучших и старейших клиник Израиля. Ее
филиал начнет работать в центре уже в ближайшее время. Здесь пациенты смогут
пройти полную диагностику организма, что позволит выявить заболевания на ранней
стадии. При необходимости можно получить удаленную консультацию специалиста.
В четырехэтажном корпусе клиники разместились отделения
эндоскопии, кардиологии, лучевой диагностики и УЗИ. Оборудованы кабинеты для
профильных специалистов – хирурга/ортопеда, невролога/психолога, гинеколога,
онколога, ЛОР-врача, офтальмолога, дерматолога, уролога, инфекциониста-эпидемилолога,
эндокринолога. Персонал диагностического центра будет на 25% состоять из
иностранных специалистов высочайшего класса.
Помимо лечебной практики, в "Хадассе" организуют
программы подготовки медицинского персонала, в том числе врачей из московских поликлиник и больниц. Кроме того, в клинике создан тренировочный симуляционный
центр, где на специализированном оборудовании будут оттачиваться сложные
профессиональные навыки.
"Мы надеемся, что этот диагностический центр позволит
здоровым людям узнать о потенциальных проблемах со здоровьем раньше и
предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других", –
отметил генеральный директор "Хадасса" Зеев Ротштейн.
Израильская клиника – лишь первая ласточка. В настоящее
время продолжаются переговоры с десятком ведущих мировых медицинских центров по
поводу открытия филиалов в Сколково.
В июне этого года было подписано
соглашение о строительстве в кластере филиала корейского госпиталя "Бундан"
(Bundang) Сеульского национального университета. Как отметил глава столичного
стройкомплекса Марат Хуснуллин, в настоящий момент ведется проектирование
здания, строительные планируется завершить в течение ближайших
двух лет, а еще через год "Госпиталь будущего" сможет принять первых
пациентов.
Площадь филиала корейского госпиталя впечатляет -
более 48 тысяч квадратных метров. Клиника будет рассчитана на 260 коек, в ней
появятся восемь операционных. Специалисты филиала смогут принять около 26 тысяч
пациентов в год.
Филиал корейской клиники не случайно называют
"Госпиталь будущего". Это полностью безбумажный, цифровой медицинский
центр, взявший на вооружение передовые методики и технологии. На его базе появится
биобанк тканей и геномный центр для исследования генетических предрасположенностей.
Ведущие специалисты сосредоточатся на клинической работе в
нейрохирургии, онкологии, кардиологии и других областях медицины.
"Пациенты
смогут получать качественную медицинскую помощь с применением всех доступных
инноваций, а российские врачи будут знакомиться с передовыми корейскими
медицинскими практиками и повышать квалификацию", – отметил Хуснуллин.
В перспективе медицинский кластер в "Сколково"
сможет оказывать высокотехнологичную помощь более 300 тысячам пациентов в год.
К 2021 году в инновационном центре появится многопрофильный госпиталь с
акцентом на лечение онкологических заболеваний, а также апарт-отель. Кроме
того, активно ведутся работы по проектированию терапевтического корпуса.
Реализацию проекта современного медицинского кластера в
"Сколково" высоко оценивают экспертное и профессиональное сообщества.
В комментарии для Dni.Ru директор Института здравоохранения Высшей школы
экономики (ВШЭ) Лариса Попович отметила, что главная идея центра – перенесение
лучших зарубежных практик на российскую почву.
Специалист выделила несколько направлений развития
медцентра. Прежде всего, это использование прорывных нозологических технологий,
в том числе для лечения онкобольных. Еще одно направление развития центра,
отметила Попович, – привлечение в кластер иностранных туристов.
В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, директор
НПЦ Медрадиологии Сергей Морозов выразил уверенность, что кластер станет
драйвером и стимулом развития медицины в нашей стране. "В России появится
больше высококлассных специалистов", – отметил он.
Помимо помещений медицинского назначения, первая очередь
кластера включает в себя административный блок, конференц-зал, кафе на 100
мест, которое расположится в многосветном атриуме "Зимний сад" с
общественной зоной. Кроме того, пациенты смогут воспользоваться прачечной.
Помимо медицинской деятельности, кластер в
"Сколково" будет реализовывать образовательную и исследовательскую
функции. Так, в конце апреля в нем состоялась научно-практическая конференция
"Лучшие мировые практики управления качеством медицинской помощи",
которая была ориентирована на внедрение в российскую практику эффективных
решений по оказанию медуслуг.
Один из важнейших вопросов реализации проекта медицинского
кластера – его транспортная доступность. С этим никаких проблем нет. Комплекс
расположен очень удобно: неподалеку расположен МКАД, добраться от центра
столицы можно за 20 минут. В будущем в Сколково придет
Рублево-Архангельская линия метро, которая пройдет от Большой кольцевой линии
(БКЛ) московской подземки.
Напомним, за 2011-2017 годы в Москве было построено 66
объектов здравоохранения. Только в прошлом году для горожан открылись восемь
объектов, пять из которых были построены за счет бюджета столицы, а три – на
основе внебюджетных источников финансирования. До 2020 года в Москве появится
еще 62 медицинских учреждения. В их числе – больничный комплекс с родильным
отделением на тысячу мест на территории поселка Коммунарка в Новой Москве, а
также поликлиники, подстанции скорой помощи.