Как установили сотрудники полиции, в одно из отделений связи на имя данных граждан пришли почтовые отправления, содержащие психотропное вещество – амфетамин и наркотическое средство...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух жителей столицы – 33-летнего мужчину и 24-летнюю женщину – по подозрению в контрабанде психотропных веществ и наркотических средств.Как установили сотрудники полиции, в одно из отделений связи на имя данных граждан пришли почтовые отправления, после получения которых подозреваемые были задержаны. Содержимое посылок – вещество неизвестного происхождения в виде таблеток в количестве 181 штуки, а также в виде порошка – отправлено на исследование. Установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином и синтетическим наркотическим средством. Общая масса запрещенных препаратов – более 200 граммов.По данному факту следственным управлением УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29